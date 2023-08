Giovanni Malagò confessa: “Sono circondato da donne”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, si è raccontato al magazine Il Tirreno. Il dirigente, al suo terzo mandato, ha parlato soprattutto del suo privato. Ha rivelato che padre è ed è stato e si è detto d’essere un nonno felice e appagato. Tra le sue figlie gemelle, le nipoti e anche la sorella e alcune cugine è circondato da donne, ed è molto contento dell’influenza che hanno su di lui.

Padre di due gemelle, Ludovica e Vittoria, oggi 34enni e madri, avute dall’unione con Lucrezia Lante della Rovere, Malagò è fiero delle sue figlie, e ironizza spesso sulla somiglianza impressionante fra le due. Il presidente del Coni è convinto che neanche i famigliari riuscirebbero a riconoscerle: “Con due femmine gemelle monozigoti la psicologia è saltata subito ma le voglio fare il quadro completo della mia situazione: ho due figlie femmine che se vogliono possono non farsi riconoscere neanche dai parenti stretti, tanto sono uguali; la mamma, una sorella, una cugina e quattro nipoti femmine su cinque. Sono circondato da donne! Questo è il buongiorno della storia”.

- Advertisement -

Malagò è diventato padre quando aveva solo 28 anni e la separazione da Lucrezia è avvenuta qualche tempo dopo. Per stare il più possibile con le figlie spesso le portava al mare, nella sua villa a Sabaudia: “Ho avuto le mie due figlie a 28 anni e quando mi sono separato da Lucrezia, ho cercato un posto per stare con loro in pace e logisticamente comodo, vicino alla spiaggia. Io ricordo silenzio e odore di mare, non mi sembra che Sabaudia in quegli anni fosse mondana”.

Giovanni Malagò: “Lucrezia è una nonna fantastica“

Il dirigente del Coni ha poi speso parole d’affetto per la sua ex moglie Lucrezia Lante della Rovere con cui è riuscito a mantenere un rapporto civile. Per Malagò l’attrice è una nonna fantastica e giovanissima e non manca di stare vicino alle gemelle anche se vivono in due posti diversi:

- Advertisement -

“E’ una nonna giovanissima già al quinto nipote ed è molto divertente; nonna Lucrezia è stata una sorpresa in positivo per tutti e ne sono molto felice”.