Giulia de Lellis e Andrea Damante insieme? Le rivelazioni di un giornalista

Il gossip gongola nel parlare del presunto ritorno di fiamma tra Giulia de Lellis e Andrea Damante che negli ultimi giorni a quanto pare si sono riavvicinati a tal punto da far pensare che possano presto tornare insieme. Gli indizi portano tutti ad una reunion dei due ex inizialmente amichevole ma destinata a tornare passionale, visto che i due hanno sempre ammesso d’essere stati, nonostante tutto quello che è successo fra loro, molto importanti l’uno per l’altro.

Così mentre Andrea Iannone si consola dichiarando che anche le storie d’amore più belle possono finire e Giulia conferma su Instagram che con il motociclista è un momento complicato gli addetti ai lavori come Gabriele Parpiglia rivelano che i due sono tornati insieme, si sono ritrovati e questo ovviamente fa impazzire i fans dei Damellis. Durante la diretta instagram con i conduttori radiofonici Andrea e Michele, il giornalista ha parlato di tutti i vip che stanno trascorrendo il periodo di quarantena insieme. Ha fatto un elenco tra cui le coppie Toretto-Leotta e De Martino-Rodriguez in fine ha rivelato: “Andrea Damante e Giulia De Lellis, Ma sono tornati insieme?”, e Parpiglia ridendo replica: “Non lo so, pare, sì, boh, sì”.

L’ex corteggiatrice sta trascorrendo la quarantena dai suoi genitori a Pomezia e dedica molto tempo ai social, in particolare su Instagram Giulia ha fatto più di una diretta e in una di queste ha chiamato imbarazzata anche Andrea Damante frugando ogni dubbio sulle loro affinità emotive e non solo.

Giulia de Lellis si nasconde, evita di rispondere ai tanti fans troppo curiosi

Giulia de Lellis non ha rilasciato, per ora, nessuna dichiarazione ufficiale e così anche Damante si nega al gossip, ma quello che ha dichiarato il giornalista di Chi sembra essere fondato a tal punto che sono molte le testate giornalistiche accreditate che hanno dato valore alla notizia. Non resta che attendere la conferma dei diretti interessati che probabilmente arriverà alla fine della quarantena quando i due potranno vedersi, intanto c’è anche chi sostiene che Andrea e Giulia siano già insieme.