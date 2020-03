Giulia de Lellis e Andrea Iannone: crisi di coppia? Le parole dell’influencer

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si amano come il primo giorno, fra loro va tutto bene nonostante negli ultimi tempi il gossip ha insinuato che la coppia fosse in crisi. Questo perchè l’ex corteggiatrice ha rallentato la sua attività social su richiesta proprio del fidanzato.

Per il momento Giulia de Lellis sta trascorrendo del tempo in famiglia e secondo quanto lei stessa dichiara non ha molto tempo per i social e per utilizzare il telefono, tuttavia ci tiene a rassicurare tutti quelli che le vogliono bene che con Iannone procede tutto benissimo:

“Mi sto prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia, questo è il motivo della mia assenza. Apro pochissimo il telefono, se non per farvi fare due risate con le mie nipoti. Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo, insomma, è tutto ok. Sto semplicemente in relax a casa.“

Giulia de Lellis: “Sto semplicemente in relax a casa”

Giulia de Lellis fa sapere che sta benissimo, che si sta riposando in famiglia e che trascorre molto tempo con le sue nipotine. Inoltre l’influencer ha voluto condividere con i followers anche la sua esperienza nel pole dance, immagini che la ritraggono mentre si allena al palo dove si è molto divertita.

I dubbi su una crisi di coppia tra Giulia e Andrea Iannone sono stati rilevati in seguito agli incontri, seppur ufficialmente casuali, tra la De Lellis e l’ex Andrea Damante durante la Fashion Week Milanese, incontri che sembrano aver dato adito a sospetti non confermati di un ritorno di fiamma fra la storica coppia.