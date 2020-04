Giulia de Lellis: le ultime parole ai follower che l’accusano

Giulia de Lellis chiarisce su Instagram di non essersi venduta al settimanale Chi, le foto pubblicate dal magazine con lei e Damante non erano concordate

Il settimanale Chi pone fine a dubbi e incertezze e pubblica sul magazine in edicola questa settimana le foto rubate di Giulia de Lellis e Andrea Damante a Pomezia, località dove stanno trascorrendo la quarantena insieme, intenti a fare la spesa. Uno scoop che conferma le insinuazioni che in questi mesi sono state fatte sull’ex coppia nata a Uomini e Donne.

Ovviamente gli scatti di Chi ritraggono una De Lellis fuggente e non propensa ai flash e così appare anche Damante decisamente non interessato al gossip, eppure c’è chi ha accusato l’ex corteggiatrice d’aver manipolato il tutto accordandosi con il magazine per dare maggiore eco e voce alla news, già gossip di sua grazie anche all’attenzione che i social gli hanno prestato.

Un’accusa fatta a Giulia de Lellis d’alcuni followers a cui l’ex corteggiatrice non ha potuto fare a meno di rispondere specificando che non è solita vendere momenti della sua vita privata solo per ottenere maggiore visibilità, la De Lellis ha spiegato la sua innocente posizione: “Io non faccio parte di quelli che si vendono! Ma anche se fossi così disperata, almeno un po’ di blush o un filo di mascara, conoscendomi, non lo avrei messo su? Mio Dio, sembro un ce**o, e dai!“

Giulia de Lellis e Andrea Damante: il ritrovato amore dei Damellis

Giulia de Lellis e Andrea Damante sono ufficialmente tornati insieme, gli ex Andrea Iannone e Claudia Coppola sono solo un ricordo, la coppia molto amata dai fans ha ritrovato l’amore perduto in seguito ad una serie di tradimenti dell’ex tronista raccontati dalla stessa De Lellis. Il tutto svelato in un suo libro che ha ottenuto in pochi giorni un record di vendita; difficile da ottenere di questi tempi nel mondo dell’editoria.

Solo qualche giorno fa Giulia ha raccontato su Instagram d’aver stravolto la sua vita, alcune vicende le hanno fatto capire cosa veramente conta e in tutto ciò non poteva dimenticare il suo non più ex Andrea Damante: siamo pronti per il secondo volume di Le Corna stanno bene con tutto!