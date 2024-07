Gli autori del Gruppo Feltrinelli al Festivaletteratura di Mantova

Gli autori e le autrici del polo editoriale Feltrinelli tornano a Mantova per la ventottesima edizione del Festivaletteratura.

Giangiacomo Feltrinelli editore, SEM, Crocetti e Gribaudo saranno protagonisti durante le cinque giornate del festival.

- Advertisement -

Grande attesa per i due autori stranieri: Colum McCann e Richard Sennet entrambi in Italia per l’uscita di due nuovi lavori in libreria il 27 agosto per Feltrinelli Editore. McCann, già autore di “Apeirogon” e vincitore del National Book Award, presenta il suo nuovo romanzo “Una madre”, scritto insieme a Diane Foley per raccontare la storia del figlio James W. Foley, il giornalista americano rapito e poi decapitato dall’Isis nel 2014. Richard Sennett, autore del saggio “La società del palcoscenico”, analizza il ruolo della performance nella vita quotidiana, nell’arte e nella politica.

Ginevra Bompiani e Sarantis Thanopulos dialogano sul loro saggio “Il pensiero affettivo” scritto a quattro mani, anch’esso in uscita a fine agosto. Anche Paola Caridi è a Mantova per il lancio del suo nuovo libro “Il gelso di Gerusalemme”, un punto di vista inedito per raccontare la storia del Medio Oriente attraverso quella degli alberi. L’autrice dialoga con Nathan Thrall, premio Pulitzer 2024. Ospite al festival l’autrice di “Padrenostro”, Sabrina Efionayi in dialogo con Zerocalcare mentre Federica Manzon, finalista al Premio Campiello, racconterà il suo ultimo romanzo “Alma”. Tra gli altri autori Feltrinelli: Annarosa Buttarelli, Erri De Luca, Massimo Polidoro, Gabriele Romagnoli, Jacopo Veneziani e Paolo Valoppi.

- Advertisement -

Francesca Fagnani sarà alla rassegna per parlare della malavita romana, che ha indagato per anni e che è al centro del suo libro “Mala. Roma criminale“, edito da SEM.

Crocetti Editore parteciperà al festivaletteratura con tre autori:

per la poesia Carol Ann Duffy, autrice di “Poesie d’amore”, primo Poeta Laureato donna e scozzese del Regno Unito, in uscita a fine agosto e il cardinale José Tolentino Mendonça prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione e tra i più importanti poeti di lingua portoghese, che nel 2023 ha pubblicato la raccolta di poesie “Estranei alla terra”. Per la narrativa non fiction ci sarà la scrittrice Kapka Kassabova, bulgara naturalizzata britannica, che con i suoi libri-reportage pluri premiati e tradotti in 20 lingue esplora nei Balcani l’esperienza umana attraverso la storia, la geografia e i modelli ancestrali. Dopo “Il Lago” e “Elisir” a inizio settembre uscirà “Anima“

- Advertisement -

Gribaudo invece porterà il suo autore Tiziano Fratus, che illustrerà la magnificenza degli “Alberodonti d’Italia”.

Mercoledì 4 settembre



Ore 17.00 Piazza Castello. Gabriele Romagnoli, “L’America balla sull’orlo del precipizio”, con Francesco Costa

Ore 17.00 Chiesa di Santa Maria della Vittoria. Tiziano Fratus, “Alberi che hanno visto la storia”

Ore 18.00 Piazza dei Libri. Colum McCann, “Il fuoco sacro della scrittura”, con Christian Mascheroni e con la partecipazione di Lella Costa

Giovedì 5 settembre



Ore 11.00 Basilica Palatina di Santa Barbara. Paola Caridi, “Religione ed etica nell’islam di oggi”, con Sumaya Abdel Quader ed Ignazio De Francesco

Ore 11.00 Tenda Sordello. Gabriele Romagnoli, “Solo Cose belle”, Accenti

Ore 14.30 Basilica Palatina di Santa Barbara. Federica Manzon, “Affari di famiglia”, con Antonio Franchini e Massimo Cirri

Ore 15.00 Tenda Sordello. Annarosa Buttarelli, “Contro il politicamente corretto”, Accenti

Ore 16.45 Aula Magna del Seminario Vescovile. Carol Ann Duffy, “Mi piace usare parole semplici ma in modo complicato”, con Silvia Righi

Ore 17.00 Piazza Castello. Colum McCann, “Le storie tengono insieme il mondo”, con Francesca Mannocchi

Venerdì 6 settembre



Ore 11.00 Piazza Castello. Paola Caridi, “I rami verso il cielo di Gerusalemme”, con Nathan Thrall

Ore 16.45 Basilica Palatina di Santa Barbara, Massimo Polidoro, “Conoscere l’ignoranza”, con Peter Burke

Ore 17.00 Piazza Castello. Paolo Valoppi, “I genitori come luoghi da abitare”, con Donatella Di Pietrantonio e Marianna Albini

Ore 19.00 Palazzo San Sebastiano. Erri De Luca, “Io continuo a seguirti”

Ore 19.15 Aula Magna dell’Università. Ginevra Bompiani e Sarantis Thanopulos, “L’aspetto dell’affetto”, con Giulia Siviero

Sabato 7 settembre



Ore 10.00 Piazza Castello. Massimo Polidoro, “La straordinaria avventura della conoscenza”, con Licia Troisi e Silvia Bencivelli

Ore 11.00 Chiesa di Santa Maria della Vittoria. Tolentino Mendoça, “Il verso dissidente” con Alessandro Zaccuri

Ore 12.00 Piazza dei Libri. Erri De Luca, “Il fuoco sacro della scrittura”, con Christian Mascheroni

Ore 12.15 Basilica Palatina di Santa Barbara. Federica Manzon, “Siamo macchine per il passato”, con Georgi Gospodinov

Ore 12.15 Piazza Castello. Francesca Fagnani, “Roma dagli attici ai bassifondi”, con Gigi Riva e Luigi Caracciolo

Ore 14. 45 Aula Magna dell’Università. Annarosa Buttarelli, “Dedicato a Roland Barthes”, con Gigliola Foschi, Elio Grazioli e Gianfranco Marrone

Ore 17.00 Piazza Castello. Massimo Recalcati, “una legge per la vita”

Ore 18.00 Piazza dei Libri. Ginevra Bompiani, “Il fuoco sacro della scrittura”, con Christian Mascheroni

Ore 19.00 Basilica Palatina di Santa Barbara. Kapka Kassabova, “L’Europa, al confine”, con Michael Ignatieff e Luca Misculin

Ore 19.15 Piazza Castello. Richard Sennett, “Lo spettacolo deve continuare”, con Marco Filoni

Ore 21.30 Museo Diocesano. Sabrina Efionayi, “Blurandevù”

Domenica 8 settembre



Ore 10.00 Basilica Palatina di Santa Barbara. Kapka Kassabova, “Psicogeografia balcanica” con Elvira Mujčić.

Ore 10.00 Tenda Sordello. Richard Sennett, “Work on a human scale”, Accenti

Ore 10.00 Aula Magna “Isabella d’Este”. Fabio Geda, “Essere sé stessi”, con Jenny Jägerfeld

Ore 12.00 Piazza Leon Battista Alberti. Fabio Geda, “Identità senza confini”, con Alec Trenta e Chiara Florio

Ore 14.15 Piazza Castello. Sabrina Efionayi, “Padri Nostri”, con Zerocalcare e Georgiana Ursache

Ore 15.00 Casa del Mantegna. Massimo Polidoro, “Prendersi cura del proprio cervello”, con Silvia Mengali

Ore 17.15 Palazzo San Sebastiano. Jacopo Veneziani, “La Parigi di Picasso”