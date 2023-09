Grande Fratello 2023, chi è Angelica Baraldi,  Età, Lavoro, Fidanzato e Instagram

Angelica Baraldi è tra i concorrenti nip dell’edizione in corso del Grande Fratello. Originaria di Modena ha accettato di partecipare al reality per dimostrare che è una persona con dei valori e determinata a raggiungere i suoi obiettivi. Voluta d’Alfonso Signorini per il suo vissuto famigliare complicato. E’ una ragazza estrosa e socievole, e anche se appare sicura nasconde una fragilità non comune.

Biografia

Nata a Modena nel 1997, Angelica ha un carattere deciso e difficilmente qualcuno riesce a farle cambiare idea. Durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà ha raccontato d’essere cresciuta in una famiglia che ha definito ingombrante. Non ha vissuto bene la separazione dei genitori e il periodo che l’ha preceduta. Inoltre ha deciso d’allontanarsi da casa per i continui litigi con il padre. Oggi la gieffina non ha rapporti con il genitore, ma spera che grazie al GF possa fargli comprendere il suo punto di vista. Si è laureata alla triennale di Marketing Internazionale all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Angelica vive a Roma con il fidanzato Riccardo di cui si è detta molto innamorata. L’ha definito la persona che ha riempito i suoi vuoti. Di lui non si conosce molto, ma sicuramente presto le farà visita nella casa del Grande Fratello.

Chi è Angelica Baraldi?

Nome: Angelica Baraldi

Data di Nascita: 22 luglio 1997

Segno Zodiacale: Leone

Città di Nascita: Modena

Profilo Instagram Ufficiale: @angelicabaraldi

Carriera

Angelica è una giovane ragazza di 26, intraprendente e con le idee chiare in merito al suo futuro. Lavora come Junior Account Manager presso il Gruppo CMT, ma ha alle spalle esperienze come projet manager, nel marketing e negli eventi. Le piace quelle che fa e a quanto pare non ha particolari ambizioni nel mondo della tv. E’ inoltre una ragazza sportiva e ha praticato diverse attività. Il suo profilo Instagram è molto attivo ed è seguita da più di 12 mila followers, numero che grazie alla partecipazione al reality crescerà sicuramente.

Curiosità