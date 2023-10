Grande Fratello 2023, chi è Heidi Baci: Età, Lavoro, Origini e Instagram

Heidi Baci è tra i concorrenti nip dell’edizione in corso del Grande Fratello. Personalità incisiva nella casa di Cinecittà non è passata inosservata. Nata a Vasto, ma ha origini Albenesi la gieffina si è avvicinata molto a Massimiliano Varrese che le ha anche confessato d’essere interessato a lei e a Vittorio Menozzi senza mai dichiararsi ufficialmente. Questo l’ha resa ancora più interessante al pubblico.

Biografia

Classe 1997, Heidi Baci ha sempre vissuto a Vasto. Ha origini albanesi, ed è molto legata alla sua famiglia. I genitori hanno lavorato molto per affermarsi, oggi il padre dopo un percorso lavorativo impegnativo, è un imprenditore edile. Ragazza molto bella e affascinante ha partecipato alle selezioni di Miss Italia nel 2018, ha lavorato come modella e in seguito si è laureata in biotecnologie. Oggi è un’imprenditrice e lavora nel commercio nautico. Il suo profilo Instagram è molto attivo, è seguito da oltre e 7 mila followers che sono destinati a crescere grazie alla sua presenza al Grande Fratello.

- Advertisement -

Chi è Heidi Baci?

Nome: Heidi Baci

Data di Nascita: 19 agosto 1997

Segno Zodiacale: Leone

Città di Nascita: Vasto (provincia di Chieti)

Tatuaggi: no

Profilo Instagram Ufficiale: @heidibaci

Vita privata

Ufficialmente Heidi Baci si è dichiarata single e nella casa del Grande Fratello ha ricevuto più d’un attenzione. La storia più importante è durata tre anni, è finita perchè non l’amore non c’era più.

Curiosità