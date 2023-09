Grande Fratello, Cesara Buonamici: “Lei è la mia preferita”

Cesara Buonamici è l’unica opinionista del Grande Fratello. Personaggio lontano dai reality, il cui intervento è stato chiesto proprio da Pier Silvio Berlusconi. La Buonamici è infatti una giornalista affermata lontana dal trash e non proprio affine ad alcuni format. Nonostante tutto ha accettato di mettersi in gioco e portare la sua compostezza nel programma.

Intervistata dal magazine Chi l’ex volto del TG5 ha rivelato qual è la sua gieffina preferita. Cesara non ha avuto nessun problema a rendere noto chi tra i vari personaggi nella casa l’ha colpita particolarmente. Solo dopo poche puntate l’opinionista svela cosa pensa d’alcuni inquilini. Cesara è stata conquistata dall’entusiasmo di Giselda Torresan: “Perché ti mette buonumore al solo guardarla”. Ha poi aggiunto che a suo avviso sono tutte delle belle persone che non sono alla ricerca d’esibizionismo:

“Colpisce come non facciano alcun uso esibizionistico di questa loro caratteristica. Questo si percepisce e, ovviamente, oltre a essere belle, le rende simpatiche”. La giornalista è convinta che il format avrà successo solo se ognuno porterà le proprie esperienze di lavoro: “Se ognuno porta tutto il proprio bagaglio con onestà e impegno, le cose vanno bene”. In proposito si riferisce al rapporto con Signorini, che ritiene un bravissimo timoniere.

Cesara Buonamici: “Al GF? Tutto può cambiare all’ultimo minuto“

L’ex conduttrice del TG5 ha ammesso che da casa il pubblico non si rende conto di quante persone lavorano dietro le quinte. Anche in studio c’è tanto lavoro. A causa delle dirette tutto può anche cambiare all’ultimo minuto:

“Un conto è guardare il Grande Fratello da casa, un conto è stare in studio e vedere tutte le difficoltà del reality: tutto può cambiare all’ultimo minuto, scappa uno spoiler, esce qualcosa dalla Casa…” La Buonamici ritiene Signorini una grande professionista in grado di gestire anche gli imprevisti più complicati.