Grande Fratello, chi è Beatrice Luzzi: Biografia, Età, Vita Privata e Instagram

Beatrice Luzzi è una delle concorrenti vip dell’edizione in corso del Grande Fratello. Ha accettato di partecipare al reality non nascondendo il suo scetticismo. E’ un’attrice, ma anche presentatrice, nota al pubblico per aver partecipato alla nota soap Cento Vetrine. E’ una donna determinata e con un carattere deciso, e dai primi giorni di permanenza nella casa di è distinta per il suo modo di fare pungente.

Biografia

Classe 1970, Beatrice Luzzi è nata a Roma città dove ancora oggi vive. Appassionata d’arte e recitazione la Luzzi è diplomata in Scienze Politiche alla Sapienza di Roma. Negli ultimi anni i suoi impegni tv si sono diradati, per questo si è impegnata a gestire personalmente il suo sito che porta il suo nome. Sul portale racconta la sua quotidianità e non manca di parlare della sua vita privata. E mamma di due figli, nati dalla relazione con Alessandro, e ha un cane di nome Simba.

- Advertisement -

Chi è Beatrice Luzzi?

Nome: Beatrice Luzzi

Età: 52 anni

Data di nascita: 14 novembre 1970

Luogo di nascita: Roma

Segno Zodiacale: Scorpione

Professione: attrice, regista e blogger

Peso:n.p.

Altezza: 1,67 m

Tatuaggi: no

Profilo Instagram Ufficiale: @luzzibeatrice

Carriera

Beatrice Luzzi ha debuttato come attrice molto giovane. Ha partecipato a varie fiction tra cui Cento Vetrine che le ha dato la popolarità. In seguito ha avuto esperienze come conduttrice e anche autrice e consulente di comunicazione per enti sia privati che pubblici. Si è sempre occupata di spazi culturali e recentemente ha lavorato come autrice de L’Eredità. Il suo profilo Instagram è privato ed è seguito da poco meno di 1000 followers che sono destinati a crescere grazie alla partecipazione al Grande Fratello.

Curiosità