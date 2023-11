Grande Fratello, Ciro Petrone abbandona la casa? Il retroscena

Il Grande Fratello continua a non mietere dati share rilevanti. La nuova edizione del reality non ha raccolto grandi consensi e il pubblico fa fatica ad adattarsi alle nuove dinamiche. Tra i vip che si sono distinti vi è senza dubbio Beatrice Luzzi che ha dato vita a più situazioni nella casa, ma anche Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares.

Ciro Petrone, è entrato nella casa di Cinecittà in un momento successivo. Ironico, divertente e solare ha portato un pò della sua Napoli nella casa. Da qualche giorno il gieffino non è attivo, dice di non stare bene neanche fisicamente e desidera andare via. L’attore ha più volte ripetuto ad alcuni dei suoi colleghi d’aver perso l’entusiasmo e di voler parlare con gli autori per avere un consiglio su come comportarsi.

“No, non si tratta di essere impegnato. Si tratta del fatto che non sto bene. Capito? Mi sveglio la mattina che non sto bene, mi sveglio con il mal di testa e non dormo. Mo parlo con loro e vediamo le opzioni. Devo capire un po’ di cose, sennò… Se mi fanno rimanere devo capire a che… È brutto anche per voi.” Ha riferito a Rosy Chin.

Ciro Petrone: “Non sto bene“

L’attore napoletano sembra soffrire la prolungata clausura volontaria. Ciro non sta bene neanche fisicamente e sta maturando l’idea di lasciare il reality. Proprio lui che aveva promesso, poco prima d’entrare e in virtù della sua pessima esperienza a Temptation Island, che sarebbe arrivato fino in fondo.

Signorini e il suo cast d’autori saranno riusciti a far cambiare idea a Ciro? La risposta sarà data in diretta durante la puntata di questa sera. Visto che la regia ha censurato la conversazione tra l’attore e la nota cuoca milanese.