Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Garibaldi strategia o passione vera?

In questi ultimi giorni Beatrice Luzzi è stata protagonista dell’edizione in corso del Grande Fratello. Un’edizione, ad oggi, priva di colpi di scena e che non riesce a decollare negli ascolti. Per molti è noiosa e poco coinvolgente. Certo l’ex volto di Vivere ce la sta mettendo tutta per appassionare i telespettatori. Dopo aver litigato con quasi mezza casa e in particolare con Massimiliano Varrese che la vorrebbe fuori dal loft di Cinecittà prima possibile si è avvicinata a Giuseppe Garibaldi.

I due sono apparsi molto vicini e affiatati e qualcuno sui social ha parlato anche d’un flirt in corso. In seguito si sono anche scambiati qualche bacio breve, ma appassionato e questo ha suscitato molte critiche sia fuori che dentro il realty. Sui social hanno accusato la Luzzi d’essere troppo grande per Garibaldi, mentre nella casa Ciro ha fatto notare all’attrice come il suo piano per farsi notare stava avendo i suoi effetti. E’ normale che durante la diretta Signorini, che da giorni era alla ricerca della sua storia d’amore, dedicherà ampio spazio a Luzzi e a Garibaldi.

Intanto sui social c’è chi non crede al nuovo amore ed è certo che sia solo una strategia per ottenere crediti e visibilità. In queste ore sono state mostrate alcune clip dove gli inquilini sostengono che Garibaldi stia fingendo con la Luzzi: “Eravamo in magazzino e ha detto ‘io se entra una ragazza lunedì faccio il panico’. Sì, ha proprio detto che se arrivano altre ragazze succede un macello. Io penso che lei stia iniziando a stressarlo. Magari gli mette le ansie e lui si sta stufando. Questa storia esiste solo da tre giorni alla fine, ricordiamocelo. A lui sta pesando questa situazione. Lei è molto presa ma non penso che la cosa vada avanti e quello che ho sentito me lo conferma” ha dichiarato Anita ai suoi coinquilini.

Giuseppe ha un piano preciso? I dubbi

Secondo gran parte dei coinquilini della casa Giuseppe avrebbe un piano preciso. Cosciente della popolarità di Beatrice avvicinarsi a lei gli darebbe il vantaggio di rimanere nella casa. Samira è invece convinta che nei giorni scorsi il bidello avrebbe manifestato interessi nei suoi confronti e questo atteggiamento servirebbe a farla ingelosire.

Per il momento non ci sono altre versioni, ma sicuramente Signorini questa sera metterà i due faccia a faccia. Riveleranno d’essere veramente attratti l’uno dall’altra? O giustificheranno il loro atteggiamenti con una semplice scusa?