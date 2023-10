Grande Fratello, Garibaldi si riavvicina a Beatrice. Le critiche d’Anita

Una nuova puntata del Grande Fratello è prossima al debutto. Al televoto ci sono Beatrice, non troppo amata nella casa, Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi, Valentina e Grecia. Ad essere particolarmente preoccupato è Garibaldi che è certo d’uscire. Ha più volte manifestato la sua insicurezza ai compagni, che hanno provato a rassicurarlo.

Sarà anche per questo che nonostante i precedenti, Giuseppe ha deciso di riavvicinarsi a Beatrice che invece è ferma sulle sue posizioni. La Luzzi ha un vasto seguito di fans, più volte è stata decretata come la preferita dal pubblico e la scorsa settimana ha battuto anche Massimiliano Varrese. Questa sera sembra essere la più quotata a rimanere per questo gli altri nominati temono d’essere eliminati.

Giuseppe ha riferito ad Anita che in fondo Beatrice le manca, parole che hanno provocato la reazione della gieffina, che non nutre nessuna simpatia per la Luzzi: “È una sensazione strana, non vi nego che sento la mancanza”, dichiarato Giuseppe. Anita si è immediatamente scagliata contro il collega: “Ma per carità, tu senti la mancanza fisica parliamoci chiaro. Senti la mancanza per noia Poi esci da qua e dopo due settimane che sei pieno, non te ne può fregare di meno, ma non ci prendiamo in giro. Te ne arrivano 4 che sono la metà di Samira e tu caschi come chiunque, va bene non c’è niente di male. Però non ci prendiamo in giro. Tu hai gli ormoni a palla, non senti la mancanza. Tutti hanno dei lati positivi però dai non mi fare parlare…”

Giuseppe Garibaldi quotato all’eliminazione?

Giuseppe Garibaldi potrebbe lasciare la casa nelle prossime ore. A quanto pare il televoto non è dalla sua parte. Inoltre sente che la lontananza da Beatrice non le fa bene. Anche Rosy ha sostenuto Anita e ha spiegato a Giuseppe che le manca la Luzzi ma solo perchè si annoia.

Questa sera un inquilino lascerà la casa e porrà fine alla sua avventura nel reality. Un’esperienze che nel bene e nel male lascia un segno e difficilmente viene dimenticata.