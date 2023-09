Grande Fratello, Rebecca Staffelli: “Tutto questo per me è un sogno”

Tra le novità dell’edizione in corso del Grande Fratello anche il nuovo volto dei social, ruolo affidato ad una giovane speaker. Giulia Salemi ha ceduto il testimone a Rebecca Staffelli, figlia del noto inviato di Striscia la Notizia, Valerio. La giovane ha alle spalle un’esperienza in Radio, in più occasione è stata ospite ad Amici come addetta ai lavori, e ora intraprende questa nuova avventura.

Intervistata dal magazine Chi Rebecca ha spiegato come sta vivendo questo debutto televisivo. E’ un momento magico per lei che ha sempre sognato d’approdare in tv. Non si aspettava d’avere un’opportunità simile: “Riuscire ad arrivare fino a qui era un sogno che avevo fin da bambina. Intanto, ho avuto il mio gettone dopo parecchi anni di sacrifici, di studio e di lavoro“. La giovane ha poi risposto alle prime critiche ricevute, lo ha fatto in modo pacato e composto. Si aspetta che chi commenta il suo lavoro si impegni almeno a conoscerla meglio.

“Credo che prima di farlo sarebbe meglio conoscere la persona di cui si parla, anche perché a volte ci si esprime con pensieri formulati in maniera meno educata della sua domanda… Poi, uno può sempre non piacere…” Rebecca ci tiene a sottolineare di non aver mai sfruttato il suo cognome per emergere nel mondo dello spettacolo: “Posso dirle che io il mio cognome non l’ho mai sfruttato: il vantaggio per me è stato quello di entrare dalla porta principale nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Oltre alle mie attività, già da ragazzina andavo in ufficio da mio padre, ero a contatto con gli autori, potevo chiedere e capire come si scrive un progetto.”

Rebecca Staffelli innamorata d’Alessandro Basile, ex volto Uomini e Donne

La voce social del Grande Fratello ammette d’essere molto innamorata d’Alessandro Basile, ex volto d’Uomini e Donne. Fra loro è stato un vero colpo di fulmine. Dopo un primo incontro casuale si sono rivisti e oggi sono una coppia felice e affiatata: “Ammetto, il bello mi piace e gli occhi sono fatti per guardare. Ma poi mi devi prendere di testa. E Ale ha una bella parlantina, è simpatico, è sul pezzo, è ironico: era inevitabile, dopo quattro chiacchiere avevo già capito…“

Rebecca non è laureata, ha conseguito subito il diploma perchè ha preferito non rinunciare all’offerte di lavoro: “Non sono laureata: sono diplomata. Poi mi sono voluta subito mettere in gioco. Da autodidatta ho studiato quello che mi poteva essere utile per realizzare i miei sogni, come l’inglese e lo spagnolo”.