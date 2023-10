Grande Fratello rivelazione su Varrese: ha una persona fuori

Massimiliano Varrese è tra i concorrenti dell’edizione in corso del Grande Fratello che più si è fatto notare. Le liti con Beatrice Luzzi e i vari contrasti l’hanno posto sotto osservazione dei fans del reality a cui non sfugge nulla. Nell’ultima puntata il gieffino ha avuto l’ennesimo scontro con Heidi Baci, a cui si era avvicinato. I due hanno posto la parola fine alla loro conoscenza e secondo i fans dell’ex gieffina l’attore non n’è uscito bene.

Sotto pressione da giorni Massimiliano Varrese ha più volte rivelato di voler abbandonare il gioco. L’attore non riesce più a gestire le sue emozioni ed è convinto che il suo percorso nel reality si sia concluso. A fargli cambiare idea Fiordaliso che lo ha trattenuto più volte. Oggi il gieffino torna ad interessare i social e probabilmente sarà di nuovo protagonista della diretta di questa sera.

Varrese è tornato a parlare di Heidi e poi ha fatto una confessione che ha lasciato tutti perplessi. L’attore ha affermato d’avere una persona fuori la casa, una ragazza che considera speciale. Fino ad oggi non ne aveva mai parlato e si era dichiarato molto preso da Heidi. L’avvicinarsi all’ex gieffina era solo una strategia? Il dubbio è venuto a molti sostenitori della Baci e non solo.

Massimiliano Varrese: “Quest’esperienza mi ha sbloccato…“

Varrese è al televoto proprio con la sua acerrima nemica Beatrice Luzzi. Quest’ultima ha superato più d’un confronto e a quanto pare gode delle simpatie del pubblico: per molti è la favorita alla vittoria. L’attore ha riferito che il vissuto con Heidi l’ha sbloccato, per quanto complicata è stata un’esperienza che gli ha fatto valutare al meglio quello che ha fuori:

“Questa esperienza qui dentro mi ha sbloccato e mi ha aiutato a valutare quello che c’ho fuori. E a lasciarmi finalmente vivere anche una persona che ho fuori nella mia vita, ora non lo so, non lo so vedremo. Forse ora magari uscendo, se lei è libera, se ovviamente sarà rimasta colpita di tutto questo, perché conoscendola sarà…” Signorini lo interrogherà sulla misteriosa dama?