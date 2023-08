Grande Fratello Vip 8, cast formato: scelti i vip. Ora tocca i nip

Il Grande Fratello Vip 8 andrà in onda come da programma subito dopo l’Estate. Signorini è pronto a riprendere la sua avventura che, secondo alcuni rumors, quest’anno sarà ridotta. Pier Silvio Berlusconi ha imposto al conduttore e al suo staff un regolamento più ferreo per evitare che il programma venga trascinato nel trash. Inoltre l’AD di Mediaset avrebbe bocciato concorrenti noti solo sui social e che hanno un profilo Onlyfans attivo.

Sembra che la prima lista di vip presentata a Berlusconi non sia piaciuto al amministratore delegato. Berlusconi avrebbe perfino scelto la nuova opinionista: Cesara Buonamici. Volto del tg, giornalista affermata, che darebbe al format maggiore compostezza. Oggi a quanto pare Signorini con la sua squadra di autori sarebbero riusciti a comporre la squadra di vip che varcherà la porta rossa.

Nomi che a quanto pare hanno trovato il consenso dei vertici di rete. La lista sarebbe pronta e definitiva, ma ancora non è stata diramata alla stampa. Ora la redazione del GFVIP è al lavoro per selezionare i volti non noti che accederanno alla casa di Cinecittà. L’impresa non è facile visto che i nip dovranno essere personaggi interessanti in grado di dare al programma quella verve curiosa e coinvolgente.

Gfvip8, come vengono scelti i Nip

“Il team di autori cercherà di portare all’interno della casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo.”

Questa la nota stampa diffusa dalla rete de Biscione. Gli inquilini sconosciuti dovranno essere personaggi interessanti, con una storia da raccontare e soprattutto dovranno dimostrarsi in grado d’interagire con i vip, che a tratti potranno apparire anche capricciosi. La selezione avviene tramite casting itineranti, con l’invio di video selfie. Se scelti si passa alla videochiamata conoscitiva.