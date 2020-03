Grande Fratello Vip, Adriana Volpe incontra la famiglia. Ecco il motivo

Adriana Volpe è stata autorizzata dal Grande Fratello Vip d'incontrare la sua famiglia per motivi personali

Crea dubbi e incertezze il comunicato pubblicato dalla produzione del Grande Fratello Vip riguardo il permesso dato a Adriana Volpe d’incontrare la famiglia per “motivi personali” senza spiegare meglio a cosa facciano riferimento.

La showgirl è decisamente uno dei personaggi che più si è fatto notare in questa edizione del reality, ha saputo contrastare alcune prepotenze ma sempre con un senso civico ammirabile e ha consolato e sostenuto alcuni inquilini nei momenti di solitudine.

I motivi che hanno spinto il Grande Fratello a violare le regole non sono stati resi noti, ma a quanto pare Adriana aveva chiesto di vedere la figlia appena saputo che il programma sarebbe andato avanti fino ad Aprile, questo violerebbe la promessa che la conduttrice avrebbe fatto alla figlia a cui avrebbe detto che sarebbe tornata a Marzo. A quanto pare Adriana voleva proprio chiarire questa cosa con la bambina, spiegandole che non le ha mentito.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe riflessiva e pensierosa con Sossio Aruta

Nei giorni scorsi Adriana Volpe si è confidata con Sossio Aruta, gli ha parlato di come sta vivendo il reality affermando che sta avendo su di lei un effetto che non si aspettava. In questi giorni sta pensando molto, riflette sul suo lavoro e i problemi che ha avuto ma soprattutto sul ruolo di mamma che l’ha coinvolta negli ultimi anni:

“Negli anni non ho mai avuto il tempo di pensare, qui ce l’ho . Ma da quando i lavori sono tanti le cose da risolvere si moltiplicano. Poi il ruolo di mamma. Qui ho diversi momenti dove sono seduta, se ho voglia parlare lo faccio altrimenti sto con me stessa”.