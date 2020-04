Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: “Magalli? Cerca solo una pace mediatica”

Adriana Volpe ex gieffina del Grande Fratello Vip ha rivelato che Giancarlo Magalli non le ha mai chiesto direttamente di fare pace

Il Grande Fratello Vip è giunto al suo atto finale, questa sera andrà in onda l’ultima puntata di un reality andato in onda in modo decisamente anomalo, dove per la prima volta gli inquilini hanno paura di uscire, quello che gli aspetta fuori è sicuramente molto drammatico e inaspettato.

Andrea Denver, Paolo Ciavarro, Paola di Benedetto, Antonella Elia, Sossio Aruta e Aristide Malnati sono i 6 finalisti che si contenderanno la vittoria di questa speciale edizione del programma, in collegamento Skype dovrebbero essere presenti anche gli altri inquilini e secondo quanto riferito molti i fans che hanno inviato i loro applausi ai protagonisti del Grande Fratello Vip.

Uscita per questioni di famiglia Adriana Volpe può considerarsi la vincitrice simbolica del Grande Fratello Vip 2020, la conduttrice continua infatti a mantenere alta l’attenzione su di se. Recentemente Adriana Volpe ha risposto all’eventuale richiesta rivolata alla stampa di Giancarlo Magalli di far pace con lei, richiesta che secondo la conduttrice non è mai arrivata a lei direttamente: “Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti. Non a me. Probabilmente è una “pace mediatica”, perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze. Eppure il mio numero ce l’ha.“

Adriana Volpe: “Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini”

Adriana Volpe vuole evitare d’alimentare le polemiche in merito al suo rapporto con Giancarlo Magalli, ha approfittato di alcune interviste per mettere a tacere alcune dichiarazioni fatte proprio dal conduttore su di lei. L’ex gieffina ha poi voluto ringraziare tutti coloro che in questo particolare momento sono riusciti a starle vicino e a non farla sentire mai sola:

“Vorrei ringraziare con il cuore in mano tutti i colleghi e gli amici, molti dei quali, in maniera del tutto inaspettata, hanno inviato messaggi di vicinanza e solidarietà a me ed alla mia famiglia”.