Grande Fratello Vip, Andrea Denver e il gesto verso Adriana Volpe

Adriana Volpe è uscita da circa una settimana dalla casa del Grande Fratello Vip e la sua assenza si percepisce ogni giorno di più, in particolare alcuni inquilini hanno visto in lei un punto di riferimento, una persona a cui appoggiarsi e da cui prendere forza e nel momento che ha lasciato la casa lo sconforto ha preso il sopravvento.

In particolare Andrea Denver non è più lo stesso da quando Adriana Volpe ha abbandonato la casa, tra i due si era instaurato un feeling speciale tanto che alcuni hanno anche pensato che il bel modello, per altro anche fidanzato, si fosse infatuato della conduttrice con lui sempre molto cortese e gentile oltre che piena d’attenzioni e accortezze speciali.

In alcuni momenti il rapporto fra i due ha anche infastidito il marito di Adriana che ha più volte manifestato il suo disagio con post social, ma anche con lettere inviata alla redazione del Grande Fratello Vip.

Andrea Denver: “Adriana è bellissima: spero stia bene”

Andrea Denver ha ricordato in modo nostalgico Adriana Volpe e lo ha fatto guardando insieme a Patrick Pugliese guardando delle Polaroid dove sono stati fermati dei momenti speciali della loro avventura.

Il modello ha palesemente manifestato quanto gli manca la Volpe all’interno della casa: “Guarda che bella, Adriana è bellissima. Spero che stia bene”. Patrick ha risposto al modello che conosce la conduttrice e il marito da tempo e lui la considera come una sorella, un commento decisamente diverso da quello di Andrea il cui affetto per la conduttrice è ormai innegabile.