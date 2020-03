Grande Fratello Vip, Andrea Denver rivela: “Serena Enardu ha subito pressioni”

Andrea Denver attuale inquilino del Grande Fratello Vip ha rivelato che Serena Enardu ha subito delle pressioni per entrare nella casa

Il Grande Fratello Vip si avvia verso la conclusione, la produzione del reality ha deciso d’anticipare la fine del programma alla prima settimana d’Aprile di conseguenza alcune dinamiche stanno cambiando sia all’interno che all’esterno della casa. Nella puntata che andrà in onda questa sera sarà votato il primo finalista e alcuni degli inquilini saranno fatti uscire con regole stabilite in queste ore.

Nel frattempo all’interno della casa gli inquilini sembrano aver preso bene l’idea di tornare alla normalità prima del previsto, molti i salotti e le chiacchiere fra i vari inquilini che rivelano cose davvero interessanti. Ad interessare soprattutto alcune dichiarazioni rivelatrici di Andrea Denver su Serena Enardu, il modello che fino a questo momento non ha mai perso le staffe, non è mai stato di parte e si è dimostrato molto educato si è sbilanciato rivelando che l’ex tronista è entrata nella casa per riconquistare Pago ma ha subito alcune pressioni dai vertici del programma:

“A me non stava antipatica onestamente. Non c’era bisogno di venire qua. Lei mi ha detto anche che le hanno messo pressione dal GF Vip. Però mi ha anche detto che la decisione finale è stata sua. Pago inizialmente ha portato una carica enorme. Stava facendo un bellissimo percorso. Comunque, l’importante, alla fine, è che loro si riprendano e vadano bene.”

Grande Fratello Vip, Antonella Elia difende Serena Enardu e Pago

A difendere Serena Enardu e Pago dall’ affermazioni di Andrea Denver è intervenuta Antonella Elia che ha manifestato la sua stima nei confronti dell’ex tronista: “L’ho detto anch’io che la loro relazione doveva essere gestita fuori, nel privato. Lei è simpatica ed è una donna con le palle. La perdita di Pago per me è stata grandissima.” Antonella in questi giorni, causa le notizie esterne relative all’emergenza Coronavirus, sembra essersi molto calmata, è più riflessiva e va d’accordo con quasi tutti gli inquilini rimasti nella casa.