Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli tormentato dal suo segreto

Sa gestire bene le sue mosse Andrea Montovoli entrato nella casa del Grande Fratello Vip in punta di piedi ha saputo conquistare alcuni dei suoi coinquilini come Paolo Ciavarro ma è anche stato capace di far venire fuori personalità manipolatrici come quella di Michele Cucuzza con cui ha avuto più di uno scontro.

L’attore è tuttavia molto tormentato e mette in dubbio la possibilità d’arrivare fino alla fine del programma. A notte fonda Montovoli si è infatti confidato con Paolo Ciavarro, gli ha raccontato d’aver parlato di un segreto che riguarda il suo passato e la sua libertà, non credeva di poterci riuscire e invece è stato capace di palesare nel confessionale questo peso, neanche lui se lo aspettava per questo pensa d’aver già vinto con se stesso e può andare via.

“Oggi ho parlato dentro di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado”. Queste le prime parole dell’attore che allertano l’attenzione di Ciavarro che seppur poco comprende quello che Montovoli gli sta raccontando sente che l’unica cosa da fare è stargli vicino e sostenerlo.

Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli: “Paolo, parlarne è stato il mio gol!”

Andrea Montovoli si ritiene soddisfatto del percorso che ha fatto fino ad ora al Grande Fratello Vip ha raggiunto la sua meta, un risultato che riteneva improponibile e per lui questa è una vera e propria conquista: “ Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio goal” .

L’attore non entra nel dettaglia ma spiega al suo amico che il suo tormento è legato a qualcosa di veramente specifico: “Sì, sempre perché è legato alla mia libertà, ma so che ne ho parlato e prima o poi esce fuori. Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai”