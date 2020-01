Grande Fratello Vip, Rita Rusic vs Adriana Volpe: un’accesa lite

Non si piacciono proprio Rita Rusic e Adriana Volpe, entrambe inquiline del Grande Fratello Vip non perdono occasione per attaccarsi e anche se riescono a mantenere toni moderati si avverte tra loro una certa tensione. Del resto l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha già dato dimostrazione del suo modo d’essere: è una donna determinata, indipendente e per niente propensa ad essere necessariamente amica di tutti.

Rita e Adriana si sono trovate a parlare pacatamente delle nomination, la conduttrice ha rivelato alla Rusic d’averla votata di nuovo ma questo non vuol dire che sarà sempre così, mentre parlava ha notato che la produttrice non la guardava e le ha chiesto attenzione in quel momento Rita ha attaccato Adriana accusandola di fare troppo la maestrina:

“Non sono obbligata. Tu non puoi obbligare la gente a fare quello che vuoi perché non sei la maestra. Questo tono da maestrina a me non piace.”

Grande Fratello Vip, la reazione inaspettata di Rita Rusic

Ovviamente lo sfogo di Rita Rusic ha colto di sorpresa Adriana Volpe che non si aspettava una risposta del genere, al limite della civile conversazione. Non contenta la produttrice ha continuato ad infierire:”Finché si scherza ho scherzato, ho un tono di scherzo con tutti. Però se tu mi devi fare la maestra come a scuola falla con Magalli e non con me a rompere i cog…ni. Grazie. Certo, così proprio. La maestra con me non la fai. Io sono stata già a scuola, sono più vecchia di te e non ho bisogno di maestre.”

Evitando la polemica Adriana Volpe non ha risposto e ha proseguito la conversazione con Michele Cucuzza testimone oculare di tutta la disputa.