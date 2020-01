Grande Fratello Vip, Antonella Elia lancia una bomba sul format Pechino Express

Appena solo dopo due giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip Antonella Elia si conferma essere il personaggio sopra le righe che Alfonso Signorini voleva per il suo reality, non a caso la veterana showgirl ha fatto un’entrata degna della sua persona senza battere ciglio e entrando nel ruolo che da sempre le calza a pennello quello della svampita.

Sincera e trasparente Antonella non si pone limiti e come sempre dice quello che pensa senza filtri, non a caso ha provocato le prime reazioni sia dentro che fuori la casa.

Dopo aver attaccato i Ferragnez considerandoli ridicoli mentre ballano la pole dance su Instagram, ha proposto di spogliarsi per alzare gli ascolti e battere il debutto di Milly Carlucci con il programma Il cantante mascherato ma quello che ha provocato l’attenzione dei social sono state le sue rivelazioni sul dietro le quinte di Pechino Express, reality apparentemente duro, a cui ha partecipato.

L’Elia ha rivelato che in realtà Pechino Express non è poi così faticoso, anzi ha confessato che a parte quando facevano i giochi e le gare gli altri giorni li trascorrevano in comodi alberghi: “Ma no figurati. La realtà è che giocavamo solo alcuni giorni, poi dormivamo comodi in albergo”.

Antonella Elia su Pechino Express: “Dormivamo in comodi alberghi…”

La rivelazione di Antonella Elia su Pechino Express ha suscitato una serie di commenti social, i fans del programma sono stati infatti delusi dal sapere che una parte del reality non è vera, e che in realtà chi partecipa non fatica poi così tanto.

Per il momento la produzione del programma non ha rivendicato nessuna azione nei confronti delle dichiarazioni della showgirl, e neanche il Grande Fratello vip nella persona di Alfonso Signorini hanno ripreso l’Elia ma di certo non mancheranno le conseguenze per la vip.