Grande Fratello Vip, Antonio Zequila frasi aggressive vs Carlotta Maggiorana

Sotto esame h24 gli inquilini del Grande Fratello Vip sembrano dimenticare molto spesso d’essere monitorati dalle telecamere notte e giorno e questo lasciarsi andare ha dato vita a più di una polemica discussa soprattutto nei vari salotti televisivi che vivono d’eco mediatico del reality.

Sotto esame dopo Salvo Veneziano eliminato per le frasi sessiste ad essere colpevolizzato anche Antonio Zequila che a modo suo si è rivolto ad una delle donne della casa in modo decisamente aggressivo e poco consono per uomo galante.

Nello specifico Zequila, personaggio davvero pittoresco e a molti anche antipatico, parlando con Carlotta Maggiorana ex Miss Italia le ha detto: “Ti dò un cazzotto, ti uccido…”. Una frase messa sotto accusa a Pomeriggio 5 dove Roger Garth ha fatto presente l’accaduto, un fatto da considerare grave e offensivo come quello di Salvo:”ll signor Antonio Zequila ha detto all’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana: “Ti dò un cazzotto e ti uccido…” Questo non è grave allo stesso modo? E sottolineo che ho pubblicato un video sul mio profilo Instagram.”

Grande Fratello Vip, Roger Garth attacco duro contro Antonio Zequila

Le parole di Antonio Zequila riferite da Roger Garth non sono passate inosservate, gli stessi ospiti di Barbara D’Urso si sono detti increduli, impossibile pensare che l’ex attore di fotoromanzi si sia rivolto in questo modo all’ex Miss Italia eppure l’opinionista ha salvato l’episodio sul suo profilo Instagram. E’ opportuno ricordare che tra Garth e Zequila non corre buon sangue i due si sono attaccati lo scorso anno a Pomeriggio 5, una lite dai toni caldi e rivelatori. Garh sosteneva che in passato Zequila pur fingendosi etero ci provava con lui, ovviamente la risposta dell’attore non si è fatta attendere.