Grande Fratello Vip, Antonio Zequila: “Quel giorno che incontrai Sharon Stone”

Nonostante la sua carriera di attore ha avuto una battuta d’arresto qualche anno fa Antonio Zequila attuale inquilino della casa del Grande Fratello Vip ha saputo conquistare il pubblico e anche gran parte dei suoi compagni d’avventura, il suo modo di fare a volte divertente altre sopra le righe incuriosisce e non è mai stucchevole.

La fama da latin lover amante e appassionato del genere femminile lo precede, sarà anche per questo che Zequila ha ottenuto negli ultimi anni il titolo di playboy, le sue avventure e conquiste sono all’ordine del giorno e lui non può fare a meno di raccontare ai suoi coinquilini il suo vissuto da uomo innamorato di tutte le donne. Intrattenuto d’Antonella Elia a cui ha consigliato di placare gli animi e anche le liti nei confronti di alcune concorrenti della casa con cui la showgirl non va particolarmente d’accordo Zequila ha raccontato d’aver avuto in passato un incontro piacevole con Sharon Stone, l’attore ha confessato d’averla incontrata a Parigi e d’esserne rimasto incantato:

“Preferisco raccontare di quando ho conosciuto Sharon Stone. Mi ricordo di quella mattina a Parigi quando la incontrai e sinceramente mi sembra qualcosa di più affascinante, come magari per te può essere Richard Gere”.

Grande Fratello Vip, Antonio Zequila: “Con Adriana Volpe nessuna storia, ho confuso ragazza”

I racconti di Antonio Zequila su Sharon Stone divertono Antonella Elia che non può non dare peso al fatto che l’attore, dopo settimane di polemiche e false verità, ammette che con Adriana Volpe non c’è stato niente, probabilmente si è confuso con un’altra ragazza: “Ma era una battuta hanno riso tutti, ci siamo conosciuti ma non abbiamo mai avuto una relazione, poi l’ho confusa con un’altra ragazza, ho sbagliato.” Un’affermazione quella di Zequila che non lascia indifferenti visto la voracità con cui l’attore ha difeso nelle ultime settimane la sua verità.