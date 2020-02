Grande Fratello Vip, Eva Robin’s racconta il flirt con Antonio Zequila

Nasconde più di un segreto Antonio Zequila attuale inquilino della casa del Grande Fratello Vip, l’attore che fa molto parlare di se soprattutto per le tante conquiste femminile che ha rivelato d’aver fatto durante la sua carriera ha omesso di rivelare un suo presunto flirt con Eva Robin’s.

L’attrice ospite a Live non è la D’Urso ha confessato d’aver avuto una breve liason con Zequila anche se non si spiega come mai lui eviti di raccontarla. La Robin’s ha raccontato che molto tempo fa le fu presentato Zequila in seguito ad un servizio fotografico, fra loro non c’è stato niente di concreto se non qualche “strofinamento”:

“Mi ha corteggiato, ci siamo visti e siamo finiti in via del Babbuino dove avevo un appartamentino sotto il tavolo. A un certo punto pur di non mostrargli “pippo” sono scappata sotto il tavolo. Lui lo sapeva, ma avevo un po’ di pudore”. La showgirl ha poi concluso: “Possiamo parlare di incontro intimo, c’è stato uno strofinamento, delle secrezioni”.

Grande Fratello Vip, Eva Robin’s entra nella casa solo per Zequila

Dopo quanto rivelato nel salotto serale di Barbara D’Urso Eva Robin’s questa sera farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip solo per Antonio Zequila, per ricordargli l’intesa che c’era fra loro ma soprattutto domandargli perchè non la ricorda mai quando cita le sue conquiste.

Eva Robin’s pensa che Zequila l’abbia dimenticata, non è rimasta fra i suoi ricordi e questo le dispiace si augura solo che questo suo modo di fare sia solo frutto di un’amnesia:“Avrà avuto un’amnesia! Ma adesso glielo ricordiamo”.