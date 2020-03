Grande Fratello Vip, Asia Valente in lacrime rischia la squalifica: cosa è successo

Protagonista ancora una volta di un episodio che potrebbe portarle la squalifica dal Grande Fratello Vip Asia Valente. La giovane è stata vittima di uno brutto scherzo fattole d’alcuni coinquilini, un gavettone, che l’ha scossa profondamente a tal punto di ripetere la stessa parola che la scorsa settimana le ha portato un duro rimprovero da parte di Alfonso Signorini.

Asia ha ripetuto la parola “down” in modo offensivo e questo non è proprio ammissibile in un contesto televisivo popolare come quello del Grande Fratello visto da tantissimi telespettatori che già dalla scorsa settimana avevano manifestato il proprio sdegno verso tanta intolleranza e ignoranza.

La giovane influencer si è immediatamente resa conto dell’errore, ha chiesto scusa ma è consapevole che il suo atteggiamento potrebbe portarle una squalifica immediata, o per lo meno la produzione del GFVIP potrebbe prendere dei seri provvedimenti nei suoi confronti visto che oltre tutto era stata avvisata.

Grande Fratello, Asia Valente crisi di pianto, consolata da Valeria Marini e Antonella Elia

Immediatamente conscia del suo errore Asia Valente è scoppiata in una crisi di pianto, la paura d’essere nuovamente ripresa o comunque squalificata l’ha portata ad avere un momento d’isteria consolato solo d’alcuni inquilini della casa come Valeria Marini che ha fatto di tutto per rassicurarla e Antonella Elia che ha provato a sdrammatizzare la situazione mettendo l’accento sul fatto che immediatamente si è accorta dell’errore.

Asia è apparsa seriamente pentita, ma questo non vuol dire che la produzione del reality non provvederà a punire la giovane che ha promesso di sforzarsi d’usare un linguaggio più consono davanti alle telecamere.