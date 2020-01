Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia ha mentito sulla sua età?

In un Grande Fratello Vip che stenta a decollare negli ascolti, dove c’è poco d’interessante nonostante i personaggi ben studiati d’Alfonso Signorini emerge un mistero davvero curioso che sta interessando la rete, ma soprattutto gli addetti ai lavori del gossip: nessuno conosce veramente l’età di Clizia Incorvaia.

L’esperto di vip David Maggio ha messo in risalto il fatto che la giovane influencer ha ripetuto più volte d’essere nata il 10 Ottobre del 1984, una data che a quanto pare non corrisponde alla realtà in quanto secondo alcune fonti la Incorvaia avrebbe qualche anno di più, infatti in alcune sue dichiarazioni meno recenti Clizia avrebbe detto d’essere nata prima del 1984.

Il mistero della data di nascita di Clizia sta davvero diventando una curiosità non da poco, in quanto l’ex moglie di Sarcina ha dichiarato d’avere 36 anni mentre secondo altre fonti ne avrebbe anche 39 o addirittura 40 anni. Detto ciò non si comprende perchè Clizia abbia sentito l’esigenza di mentire sulla sua età, è comunque una donna affascinante e non le serve certo nascondere qualche anno.

Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia il mistero dell’età sarà svelato?

La ricerca in rete della biografia di Clizia Incorvaia non porta a nessuna risoluzione del mistero, la diversità della data di nascita dell’influencer riportata da più siti infittisce ancora di più il giallo che può essere risolto solo chiedendo alla diretta interessata.

Clizia potrebbe rispondere ad Alfonso Signorini solo se glielo chiedesse in puntata oppure la sorella o qualche sua parente stretta potrebbero raccontare nei vari salotti televisivi la verità anagrafica della gieffina. Che poi la vera domanda è: che bisogno aveva Clizia di mentire sulla sua età?