Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia: nuove rivelazioni

Clizia Incorvaia scrive su Instagram un post dove spiega la sua posizione in merito alla questione polemica che l’ha coinvolta e le ha portato la squalifica diretta dal Grande Fratello Vip.

L’influencer che fin dall’inizio del reality era riuscita a conquistarsi il pubblico risultando tra le preferite si è trovata coinvolta in una situazione di cui ha perso il controllo e l’ha portata a dire alcune cose per cui è stato necessario penalizzarla. La sua esclusione, come anche lei ha ammesso, era un atto dovuto e per questo ha chiesto anche scusa pubblicamente, atteggiamento pentito a cui non tutti hanno creduto.

Trascorsi alcuni giorni Clizia è tornata a parlare dell’episodio su Instagram: ha riconosciuto il suo errore e ha provato a giustificarlo affermando che era sotto pressione: “È vero, in un momento di crollo e stressata da stress pregressi di vita e da uno stato mentale affaticato ho perso la lucidità quella che avevo mostrato in altre occasioni. È stato un singolo episodio di cui ho preso atto, mi sono sentita mortificata ho chiesto: scusa.”

Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia: “Ho sbagliato anche se qualcuno…”

Clizia Incorvaia non può far altro che riconoscere i suoi errori soprattutto rivedendosi non riesce a comprendere come sia arrivata a reagire in quel modo. Il suo mea culpa è però legato ad un riferimento che mette in evidenza che più di qualcuno la voleva fuori dalla casa: “Ma si sa molti aspettavano famelici un mio passo falso. Mi chiedo che vita abbiano le persone che nutrono odio per degli sconosciuti. #chinonhapeccatoscaglilaprimapietra #unarispostasempreilperdono”. A chi si riferisce esattamente l’ex moglie di Sarcina?