Grande Fratello Vip, cosa è successo tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Finalmente è arrivato il primo bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro! I due entrambi inquilini della casa del Grande Fratello Vip si sono lasciati andare ad un bacio appassionato, l’esitazioni iniziali sono state superate e l’attrazione e l’affetto hanno avuto la meglio sui due concorrenti.

A notte fonde, quando gli altri inquilini erano tutti a letto, Paolo e Clizia hanno scelto d’appartarsi in giardino e sotto le coperte si sono lasciati andare a coccole e abbracci, l’intesa è stata talmente intima che non poteva non esserci il bacio. Un bacio appassionato che ha coinvolto sia Paolo che Clizia a lungo, per più di qualche minuto i due ragazzi non sono riusciti ad allontanarsi.

“Sai vero che sarà un casino?” Ha detto Paolo a Clizia che immediatamente ha risposto: “Sì, però cosa devo farci?”. Un rapporto quello tra Paolo e Clizia che non aspettava altro che uscire allo scoperto.

Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro un’intesa annunciata

Il rapporto d’intesa tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia era prevedibile, i due ragazzi sono già qualche settimana che si corteggiano anche se hanno esitato a lasciarsi andare ora vogliono viversi consapevoli che fuori dalla casa le cose non saranno facili.

Clizia ha poi rivelato d’essere legata a qualcuno anche se da poco, mentre Paolo ha più volte confessato d’aver chiuso una storia importante da qualche mese e non era pronto ad una nuova relazione. Ora i due inquilini hanno superato l’empasse iniziale e possono lasciarsi andare totalmente: daranno sfogo ai loro sentimenti?