Grande Fratello Vip, Elisa de Panicis dichiarazioni “snob” su Napoli

Non si placano le polemiche e le reazioni dei social sulle dichiarazioni che i concorrenti del Grande Fratello Vip continuano a fare su argomenti vari e che indignano il popolo del web e non solo. Dopo il caso Salvo Veneziano, spunta la frase omofoba di Fernanda Lessa su Licia Nunez chiamata dall’ex modella “la lesbica” per cui l’agenzia dell’attrice ha chiesto immediatamente un intervento della produzione del Grande Fratello.

Di queste ore è invece la dichiarazione decisamente “snob” di Elisa de Panicis su Napoli, l’influncer infatti parlando con alcuni suoi coinquilini ha detto che la lingua spagnola le ricorda Napoli e la fa sentire più cafona: “Lo spagnolo mi ricorda Napoli. Quando parlo spagnolo mi sento più terra, terra. Più cafona”.

La frase non è passata inosservata e gli utenti hanno richiesto un intervento del GF. Portavoce del disagio il Movimento Neoborbonico che con un esauriente comunicato ha richiesto una punizione adeguata nei confronti dell’influencer: ” Visto che la redazione ha già (giustamente) espulso un concorrente per il suo linguaggio volgare e violento riferito proprio alla De Panicis, si richiede alla redazione un provvedimento anche contro la influencer nel rispetto di milioni di Napoletani (tanti, purtroppo, anche quelli che seguono il GFV).

Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis e il vocabolario della lingua napoletana

Elisa de Panicis sarà sicuramente ripresa per le sue dichiarazioni decisamente offensive nei confronti della lingua napoletana, inoltre l’associazione Neoborbonica ha consegnato ad Alfonso Signorini un vocabolario dell’antica lingua napoletana destinato a Elisa de Panicis con cui la giovane influencer potrà apprezzare, solo se lo leggerà, le bellezze di una lingua antica come il dialetto napoletano.