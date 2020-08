Grande Fratello Vip, Fabio Testi: “Antonella Elia? E’ sempre stata protetta!”

Fabio Testi ha commentato in una recente intervista il ruolo di Antonella Elia a opinionista: le parole critiche dell'attore hanno suscitato curiosità

Accordi, sotterfugi e raggiri sembrano oscurare il ruolo di Antonella Elia nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. La scelta di Alfonso Signorini, confermato alla guida del programma, di promuovere l’Elia come opinionista a fianco di Pupo poco è piaciuto ad alcuni ex gieffini che hanno insinuato un accordo precedente tra il direttore del magazine e la showgirl.

Tra i tanti che gridano al complotto anche Fabio Testi che è certo che Antonella Elia è sempre stata protetta in particolare da Signorini che ha cercato in più modi d’oscurare anche alcuni suoi atteggiamenti molto discutibili. In un’intervista a Nuovo Tv l’attore ha fatto delle dichiarazioni rilevanti proprio su Antonella affermando che sicuramente con Signorini aveva più di un accordo segreto:

“Sin dalla prima puntata quando Alfonso l’ha chiamata soldato Elia e lei gli ha risposto ‘Agli ordini signor generale’ si era capito che tra loro c’era un accordo e che lei era protetta. Predominerà anche su Pupo, gli dirà di stare zitto perché non capisce niente e la butteranno sul battibecco”. Parole che hanno un peso specifico e che non placano le insinuazioni sui presunti raggiri di cui Antonella sarebbe protagonista.

GFVIP, le dichiarazioni del marito di Fernanda Lessa: “Antonella Elia è sempre stata protetta”

Le affermazioni di Fabio Testi si associano a quelle di Luca Zocchi marito di Fernanda Lessa che nei giorni scorsi ha rivelato, dopo aver saputo della nomina dell’Elia ad opinionista, quanto la showgirl fosse in realtà protetta da un’entourage determinato di cui Signorini ha sempre fatto parte:

“Alla fine non sono pazzo. Non siamo pazzi, perché con te Andre, con Patrick, ne parlavamo, conche con la Fè. Alla fin fine Antonella Elia sarà la prossima opinionista del Gf, dopo aver fatto una figura becera a Temptation Island recitando male con il suo compagno, alla fin fine a furia di proteggerla sono riusciti. Avevamo ragione, era protetta come dicevamo. E vabè, che disgusto e che bassezza Endemol, davvero.“