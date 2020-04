Grande Fratello Vip, la confessione inaspettata d’Aristide: “Sono devastato”

Il Grande Fratello Vip è arrivato alle battute finali, anche questa particolare edizione del reality è pronta per affrontare la sua finale con 6 concorrenti e non 5 come solito, gli inquilini rimasti in casa stanno vivendo la loro ultima settimana insieme. Dopo tanto tempo che convivono non possono non avere sentimenti contrastanti nel prendere coscienza che presto ognuno tornerà alla sua vita.

Ad avere un momento di tristezza in queste ore è stato Aristide che ha affrontato il reality con educazione, ma anche molta passionalità interagendo con lealtà con tutti i concorrenti. L’egittolo si è detto devastato dal dover abbandonare i suoi compagni, li sente ormai parte della sua quotidianità:

“Ragazzi sentiamoci subito al telefono. Mi devasta, mi prende a male. Mi prende un magone, noi abbiamo sviluppato un legame importante”.

Grande Fratello Vip, Aristide: “E’ stato un viaggio pazzesco, difficile ma straordinario”

Le parole di Aristide riferite poi anche in confessionale sintetizzano quanta passione e coinvolgimento c’è nel partecipare ad un reality come quello del Grande Fratello, un modo di vivere che a lungo andare non può essere considerato solo spettacolo. Anche Patrick Pugliese si è commosso nel sentire le confessioni di Aristide, l’ex gieffino è dispiaciuto che l’avventura sia finita ma è anche preoccupato di quello che sta succedendo nel mondo a causa dell’emergenza Coronavirus:

“Sembrava così lontano questo giorno. Fuori deve esserci un altro mondo. C’è molta preoccupazione per quando riprenderemo coscienza con la realtà”