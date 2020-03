Grande Fratello Vip, le parole dei concorrenti dopo il comunicato per l’emergenza Coronavirus

Nella giornata di ieri gli inquilini del Grande Fratello Vip sono stati messi al corrente degli sviluppi, per ora, negativi dell’emergenza Coronavirus attraverso un messaggio registrato da Michele Cucuzza che ha cercato di spiegare, senza eccessivo allarmismo, come sta evolvendo la situazione.

Gli inquilini hanno potuto anche vedere l’ultima conferenza stampa del Premier Conte effettuata nei giorni scorsi diretta a comunicare le ultime direttive in merito all’emergenza virus, direttive che impongono ulteriori norme restrittive per la cittadinanza e che mette in allerta lo status, al limite del tracollo, delle strutture ospedaliere.

Immediatamente dopo la comunicazione Coronavirus gli inquilini hanno potuto ascoltare i messaggi di conforto di alcuni dei loro parenti, messaggi che però non hanno avuto l’esito aspettato vista la preoccupazione di alcuni come Andrea Denver che ha cominciato a piangere. Antonio Zequila, invece, è convinto che continuare il gioco sia inutile, la situazione è drammatica e forse sarebbe meglio uscire: “A questo punto possiamo anche andarcene. Se tutto il mondo e l’Italia sono in questa condizione mi passa la voglia di giocare”.

Grande Fratello Vip, la preoccupazione degli inquilini per il Coronavirus

Dopo che sono stati informati la preoccupazione degli inquilini del Grande Fratello Vip per il Coronavirus è aumentata minuto dopo minuto, la loro residenza nella casa li protegge totalmente dal contagio ma l’ansia che provano per ciò che sta succedendo fuori non è facile da controllare per questo Patrick, Adriana Volpe, Paola di Benedetto hanno chiesto subito un confronto con gli autori per avere maggiori informazioni.

Intanto è in dubbio come la puntata programmata per questa sera andrà in onda, a quanto pare Alfonso Signorini trasmetterà da una stanza d’albergo, da confermare la presenza dei due opinionisti Wanda Nara e Pupo entrambi residenti a Milano, quindi impossibilitati a spostarsi.