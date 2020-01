Grande Fratello Vip, Matteo Alessandroni non è single. Parla la fidanzata

Matteo Alessandroni è uno dei tre superboys entrati nella casa del Grande Fratello Vip per animare gli animi bollenti delle donne presenti nel reality, il ragazzo considerato un sex symbol si è detto single e libero di fare ciò che vuole e questo gli avrebbe permesso d’avere accesso nel reality più seguito della tv.

A rovinare la festa di Matteo è intervenuta colei che si dichiara essere la sua fidanzata, sembra infatti che il giovane modello sia legato sentimentalmente, avrebbe detto una bugia bianca solo per avere maggiori probabilità d’essere scelto per fare questa particolare esperienza.

Eleonora Gaspodini, questo il nome della presunta fidanzata di Matteo, ha rivelato su Instagram il suo ruolo nella vita di Matteo, manifestando tutto il suo disprezzo nei confronti dell’uomo che fino a poco prima d’entrare nella casa le avrebbe detto che solo lei era la donna della sua vita.

Eleonora Gaspodini: “E’ giusto che si conosca la verità su Matteo”

Eleonora Gaspodini ha ritenuto opportuno rivelare la verità su Matteo Alessandroni, per ora una sua verità visto che il giovane non è in grado di smentire anche se volesse. La donna ha usato Instagram stories per affermare che Matteo non è affatto single come ha dichiarato:”

Ci ho riflettuto un po’ prima di parlare perché l’argomento mi fa ancora male. Ma è giusto che chi mi conosce sappia la verità su me e Matteo. Fino a poche ore prima che entrasse nella Casa del GF ci siamo visti e lui non mi ha detto nulla, se non che fossi la donna della sua vita, per poi scoprire in diretta che si era dichiarato single ed è stata una doccia fredda.” Può anche essere che Matteo cerchi visibilità ma anche la signorina Eleonora non sembra voler mantenere un basso profilo.