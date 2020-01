Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan a Pago: “Se ami Serena torna da lei”

Ha commosso e conquistato davvero tutti l’entrata di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip, la showgirl invitata d‘Alfonso Signorini ha voluto fare una sorpresa a Pago suo ex marito con cui oggi ha un rapporto d’amicizia sereno e sincero maturato per il bene del figlio Nicola.

Miriana entra nella casa, dopo Serena Enardu, per dare a Pago quel sostegno e appoggio che al cantante manca, recentemente si è infatti dimostrato disorientato e indeciso nel comprendere le ragioni dell’ex tronista che, ricordiamo durante la loro permanenza a Temptaion Island, lo ha lasciato perchè non più sicura d’amarlo e oggi invece vuole tornare insieme a lui.

Miriana ha elogiato le tante qualità di Pago, per lei un uomo completo, una brava persona che tende a proteggere chi ama e che tendenzialmente si tiene tutto dentro per non far soffrire che gli sta vicino. L’ex velina ha poi ricordato un episodio spiacevole della vita del cantante, quando è morto il papà e lui era solo preoccupato per la mamma e la sorella: “Non conoscete Pacifico fino in fondo. Si porta una tale sofferenza dentro, chiusa nei suoi silenzi. Io lo so perché c’ero, C’eravamo appena conosciuti, eravamo fidanzati novelli e aveva questa oscurità… ”

Grande Fratello Vip, Pago consolato e incoraggiato da Miriana Trevisan

Pago, attualmente uno dei concorrenti più in vista del Grande Fratello Vip, ha apprezzato molto l’entrata dell’ex moglie Miriana Trevisan: ha pianto mentre ricordava la malattia del padre e l’ha abbracciata calorosamente dopo aver sentito le sue parole.

Miriana ha anche consigliato a Pago di fare solo ciò che gli dice il cuore, se è Serena che ama deve tornare da lei. In molti attendevano la risposta via social dell’ex tronista, ma quest’ultima ha evitato di commentare il commovente incontro, ha solo detto sul suo profilo Instagram che non è abituata a parlare di cose che non la riguardano: ” Posso parlare di me, della mia vita, di quello che ho deciso di rendere pubblico. Poi di tutto ciò che orbita… Sinceramente non mi interessa parlare, non mi piace. Non mi faccio neanche un’idea.”