Grande Fratello Vip, Serena Enardu delusa: “Ho fatto la cosa giusta”

Serena Enardu ha avuto il suo breve confronto con Pago concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, un confronto in cui ha compreso quanto il suo ex fidanzato sia ormai lontano da lei nonostante si dichiari ancora preso sentimentalmente ora è la testa a decidere.

Nel confronto Pago ha parlato tranquillamente con l’ex tronista ma le ha fatto anche capire che tutto quello che è successo lo ha cambiato profondamente e la sua esperienza al GF è l’opportunità giusta per comprendere meglio la situazione. Nonostante alcuni abbracci di convenienza Pago ha evitato di baciare Serena, è deciso a comprendere meglio la situazione e sicuramente a guardare avanti.

Grande Fratello Vip, Serena Enardu torna a casa delusa

Serena Enardu sperava che il pubblico le permettesse di stare una settimana nella casa del Grande Fratello Vip insieme a Pago, approfittare della possibilità di chiarirsi e anche di ritrovarsi ma evidentemente quello che lei ha fatto al cantante poco è piaciuto.

Serena è tornata a casa delusa, il giorno dopo ha scritto un post dove esprime tutto il suo dispiacere per come sono andate le cose:”Ho pianto tanto…tutta la notte! Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per “me”, ma sono sicura di aver fatto la cosa giusta per Noi! Voglio ringraziare tutte le persone che hanno votato affinché io potessi stare lì con Pacifico. Grazie di cuore a tutti”.