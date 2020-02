Grande Fratello Vip, Pago e Serena Enardu, dopo la lite una decisione inevitabile

Serena Enardu e Pago attuali inquilini del Grande Fratello Vip sono di nuovo in crisi a causa dei like che l'ex tronista ha lasciato sul profilo del tentatore Alessandro

Serena Enardu e Pago continuano ad essere protagonisti del Grande Fratello Vip: nella decima puntata del reality i due hanno dovuto affrontare l’ennesima lite che li ha portati a prendere alcune decisioni importanti per la loro storia.

Serena si è sentita sotto accusa dopo che il fratello di Pago ha rivelato in diretta che lei non è così sincera come dichiara, soprattutto nei sentimenti e questo perchè nonostante abbia fatto di tutto per entrare nella casa di Cinecittà per riconquistare Pago, prima d’iniziare la sua avventura nel reality ha messo uno o più like su alcune foto del profilo Instagram del tentatore Alessandro, causa ufficiale della loro rottura a Temptation Island Vip.

La reazione di Pago non è stata del tutto positiva, il cantante si è mostrato inizialmente contrariato dall’atteggiamento di Serena oltre che diffidente, ma poi ha cercato di far capire all’ex tronista che ora contano solo loro due.

Grande Fratello Vip, Serena Enardu: “Pago mi spiace complicarti la vita”

La puntata del Grande Fratello Vip si è chiusa con la nomination di Serena Enardu e Licia Nunez, evidentemente gli inquilini della casa pensano che l’ex tronista debba lasciare a Pago lo spazio per comprendere cosa vuole veramente.

Nel frattempo Serena ha confessato al cantante d’essere stanca d’assumersi la responsabilità di ogni gesto o azione, non può accollarsi le colpe di ogni cosa e da lui vorrebbe maggiore complicità: “Io non posso stare qui pensando che arriverà un altro like, che arriverà una mia intervista dove c’è scritto che, forse, io… Non ce la faccio più”.