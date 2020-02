Serena Enardu non è sincera. Non ha ancora dimenticato Alessandro?

Serena Enardu entrata nella casa per riconquistare Pago continua ad avere rapporti con Alessandro Graziani il tentatore che le ha rivoluzionato la vita

Serena Enardu è entrata nella casa del Grande Fratello Vip determinata a voler salvare la sua storia d’amore, nonostante il pubblico avesse votato diversamente l’ex tronista è riuscita a convincere la redazione del reality a darle il ruolo di concorrente ufficiale e tutto perchè Pago ha più volte manifestato il desiderio di parlare con lei.

L’entrata di Serena nella casa ha imposto al cantante sardo di far cadere tutti i muri, Pago si è lasciato andare ed è di nuovo caduto tra le braccia di Serena che più volte gli ha ripetuto d’aver capito i suoi sbagli. Eppure il cantante non ha esitato a manifestare i suoi dubbi a Serena, nonostante l’ami non si fida totalmente di lei:

“Chi mi dice che tra tre mesi non si ripropone questa crisi? Nessuno ha mai detto che tu hai colpa di questa confusione. La fiducia mia è quella di avere fiducia in una persona che magari domani ci ricade e io non voglio ripassare quello che ho già passato.”

Serena Enardu segue Alessandro Graziani su Instagram

Serena Enardu non è stata del tutto sincera con Pago, l’ex tronista è entrata nella casa definendosi una persona nuova, innamorata del cantante sardo e impossibilitata a vivere senza di lui. Eppure l’ex tronista continua a seguire Alessandro Graziani, l’uomo che le ha rivoluzionato la vita a Temptation Island, su Instagram e non come una followers qualsiasi ma come una che è molto attenta alla vita del bel tentatore.

Serena mette continui like agli scatti e alle stories di Alessandro, l’ultimo risale a ben 6 giorni fa poco prima che l’ex tronista entrasse nella casa. Per il momento Pago non sa che la sua fidanzata ritrovata continua ad avere contatti con il tentatore, ne verrà messo a conoscenza?