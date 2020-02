Grande Fratello Vip, Pago e Serena minacciosi con Fernanda Lessa e Adriana Volpe

Animi decisamente caldi nella casa del Grande Fratello Vip, le dinamiche iniziali dove regnava uno scontato perbenismo sono ormai lontane e insulti, offese e aggressioni sono all’ordine del giorno soprattutto fra chi come Serena Enardu, Pago e anche Antonella Elia hanno fatto squadra contro Adriana Volpe e Fernanda Lessa.

Dopo l’ultima puntata che ha visto rientrare Serena dopo un’eliminazione apprezzata e condivisa da molti degli inquilini della casa Pago si è scagliato contro la modella accusandola d’essere falsa, e lo stesso ha fatto l’ex tronista intollerante al fatto che abbia dato delle opinioni negative sulla sua storia con Pago.

Purtroppo le affermazioni di Pago e compagna non si sono limitate, anzi sono state considerate dal pubblico che segue fedele al programma al limite del civile e del legittimo televisivo, per questo richiederebbero un immediato intervento della produzione del programma.

Grande Fratello Vip, Pago riferito a Fernanda Lessa: “La elimino dalla mia vita. La elimino fisicamente”

“Questa la elimino dalla mia vita, adesso ti faccio vedere cosa le combino. La devo eliminare dalla mia vita, la devo eliminare, questa str**za, ora ti faccio vedere io a questa qua che le faccio. La elimino fisicamente”. Questa una delle frasi dette da Pago e avvallate da Serena e indirettamente anche d’Antonella Elia.

Al giudizio negativo e di condanna della coppia, che a molti degli inquilini della casa non piace più come all’inizio, non sfugge neanche Adriana Volpe nel mirino dei due solo per aver dato a Denver un pezzo di salmone più grande degli altri. Una situazione decisamente fuori controllo che sta degenerando a cui il Grande Fratello dovrebbe immediatamente mettere un freno.