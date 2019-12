Grande Fratello Vip, Paola di Benedetto è l’ottava concorrente ufficiale

Dopo vari rumors, gossip e pettegolezzi è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dell’account Instagram del Grande Fratello Vip: Paola di Benedetto è una delle concorrenti ufficiali del programma. La voce su una presunta partecipazione dell’ex madre natura scelta da Paolo Bonolis per Ciao Darwin trova oggi una conferma, a tutti gli effetti e per diritto conferitole da Alfonso Signorini Paola potrà varcare la famosa porta rossa e godersi questa esperienza nella casa più spiata d’Italia con dei compagni d’avventura che meritano un certo rispetto, almeno quelli nominati fino ad ora.

Paola ha un carattere determinato e deciso e lo ha già dimostrato durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2018 dove ha conosciuto Francesco Monte con cui ha avuto una breve storia una volta tornati dall’Honduras. Ricordiamo che l’ex tronista, quando ha conosciuto Paola, era reduce dalla delusione amorosa ricevuta da Cecilia Rodriguez che gli aveva preferito Ignazio Moser conosciuto all’interno della casa del GFVIP ed era poco predisposto ad avere una storia importante anche per questo la storia fra loro è durata poco.

Paola di Benedetto è pronta a sottoporsi al giudizio fisso delle telecamere e dei telespettatori che potranno ammirare non solo i suoi modi di fare, ma anche la sua evidente bellezza. La modella è attualmente fidanzata con uno dei componenti del duo Benji e Fede, Federico Rossi i due dopo un momento di crisi sono tornati insieme a fine agosto e oggi sono una coppia felice, sui social sono presenti molte immagini dove sono insieme la più recente quella di Natale. Fede non ha ancora commentato l’entrata della fidanzata all’interno della casa ma si vocifera che sarà ospite del programma per fare un sorpresa a Paola.

Grande Fratello Vip, Paola di Benedetto concorrente: felice anche se lontano da Federico Rossi

Con l’annuncio dell’entrata nel cast del Grande Fratello Vip di Paola Benedetto Alfonso Signorini conferma un cast ricco e interessante, il direttore che è amante del reality e che per la prima volta conduce il programma coadiuvato da due opinionisti d’eccellenza come Pupo e Wanda Nara non ha lasciato niente al caso e ha scelto tutte persone famose sia in tv che nel web, cercando di integrare profili compatibili ma anche di contrasto questo per vivacizzare l’intero meccanismo. Mediaset ha puntato molto sul Grande Fratello, lo considera da sempre anche nella sua versione vip un programma dal potenziale infinito e affidarlo ad Alfonso Signorini è di sicuro una scelta opportuna e vantaggiosa.