Grande Fratello Vip, scontro Antonella Elia e Fernanda Lessa: cosa è successo

Passa il tempo e gli animi all’interno della casa del Grande Fratello Vip non sono più formali, ne tanto meno educati visto che i vari inquilini hanno cominciato a schierarsi formando uno o più gruppi.

Anche chi fino ad ora si è sforzato ad andare d’accordo come Antonella Elia e Fernanda Lessa sta cedendo alla propria natura caratteriale, le due donne si sono scontrate di nuovo dopo una lite avvenuta i primi giorni e sedata dalla diplomatica Adriana Volpe.

Il motivo della lite tra le due signore è stato il gioco del calendario proposto dal Grande Fratello, gioco in cui Antonella ha manifestato il suo dissenso nei confronti della manie di protagonismo di Fernanda Lessa che non ha potuto far altro che notare l’atteggiamento ostile dell’ex valletta di Mike Buongiorno. L’ episodio è stato confidato a Clizia Incorvaia e alla Volpe:”Non voglio più mangiare rospi, non ho bisogno di continuare a fare pace”.

Antonella Elia e Pago intolleranti verso Fernanda Lessa

Antonella Elia ha poi confidato a Pago di non sopportare più il perbenismo di Fernanda Lessa, il cantante si dimostra d’accordo con la showgirl e rivela che alcuni atteggiamenti dell’ex modella sono davvero intolleranti come quello di chiedere scusa a lui per Serena che non le vuole parlare:” Chiedi scusa a Serena, che chiedi scusa a me? Ma fammi capire (…) Eh, ma lei non mi vuole parlare. Ha detto che quello che le dico io non le interessa”.

Pago non si spiega come la Lessa stia sempre tra i preferiti e riesca a sfuggire alla nomination, l’Elia prova a rispondere al cantante affermando che l’ex modella è furba: “E’ incredibile. Riesce a leccare il c*lo a tutti“.