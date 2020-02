Grande Fratello Vip, Serena Enardu attacco diretto ad Andrea Montovoli

L’entrata nella casa del Grande Fratello Vip di Serena Enardu non è mai stata approvata dal pubblico che appena ha potuto ha deliberato per farla uscire fuori e lasciare Pago da solo a riflettere su stesso e sulla possibilità di tornare con lei.

Invece l’ex tronista nonostante tutto è riuscita a trascorre alcune settimane nella casa, ha riconquistato il cantante convincendolo delle sue buone intenzioni e ora che è tornata alla sua quotidianità cerca di tenere alta l’attenzione mediatica su di se, utilizzando la figura di Pago che ad oggi è uno dei concorrenti più forti del reality.

In queste ore Serena Enardu ha pubblicato un video su Instagram dove si schiera dalla parte della salvezza di Pago dalle nomination, il cantante infatti potrebbe essere eliminato nella prossima puntata e a quanto pare Andrea Montovoli sta facendo di tutto per convincere i followers del cantante a farlo uscire e tornare proprio da Serena.

Grande Fratello Vip: “Montovoli non decide quando io e Pago dobbiamo stare insieme”

Nel suo video di denuncia Serena Enardu cerca di mettere in evidenza quanto Andrea Montovoli sia stratega e voglia che Pago esca, è una persona che non le piace per questo l’ex tronista vuole convincere il pubblico a sostenere il cantante sardo votando per salvarlo:

“ll Signor Montovoli decide quando io e lui dobbiamo stare insieme. Prima io non dovevo entrare perché Pago doveva finire il suo percorso da solo. Adesso è così “carino” e “generoso” che sta cercando di coinvolgere tutti gli elementi della Casa per sollecitare i fan a votare Pago perché vuole che noi stiamo insieme! Pago è una persona onesta deve restare nella casa.“