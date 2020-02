Grande Fratello Vip, tra Pago e Serena Enardu è scoppiata la passione!

Serena Enardu è entrata nella casa del Grande Fratello Vip nonostante il parere negativo del pubblico suscitando una serie di accuse e polemiche non indifferenti a cui Alfonso Signorini e tutta la redazione del programma dovrebbero dare almeno una risposta.

Nelle ultime settimane Pago aveva più volte chiesto di vedere Serena, di voler parlare con lei e invece il Grande Fratello ha fatto molto di più: le ha concesso di diventare una vera e propria concorrente.

L’incontro fra i due non è passato inosservato, Pago ha manifestato il suo entusiasmo nel rivedere la sua ex fidanzata. La stessa che lo aveva lasciato in diretta davanti ad un falò, e alla quale lui aveva dichiarato tutto il suo disprezzo dopo aver visto il suo comportamento a Temptaion Island. Un comportamento a suo parere irrispettoso nei suoi confronti, ma soprattutto la stessa che gli aveva detto di non amarlo più. Serena, non ha proprio convinto tutti, ma questo ha poca importanza visto che Pago l’ha riaccolta fra le sue braccia abbassando ogni muro e barriera innalzato in questi mesi nei suoi confronti.

Grande Fratello Vip, Pago e Serena notte di passione

A poche ore dall’entrata di Serena Enardu nella casa inevitabilmente tra l’ex tronista e Pago è scoppiata la passione, i due indifferenti alle telecamere hanno trascorso la notte insieme. Inevitabilmente i due si sono ritrovati, si sono lasciati andare a baci e coccole e non solo sotto le lenzuola, almeno è quello che si evince dal web e da alcune immagini riportate in rete.

E dall’audio, qualche movimento di coperta e la censura del gf il secondo dopo… possiamo dedurre che Pago e Serena son felici di avere quella stanza #GFvip #GFvip2020 pic.twitter.com/MAqGFQQUuP — Mary Picons (@MaryPicons_) February 1, 2020

Ovviamente la presenza di Serena serviva proprio a dare quel tratto hot che mancava nella casa, Signorini ha mosso bene le sue pedine e ha ottenuto quello che voleva, anche se per fare questo ha dovuto ignorare il televoto negativo del pubblico sull’ex tronista.

Al risveglio Pago ha iniziato una discussione con Serena, ancora molti sono i dubbi che la Enardu dovrà chiarire al suo compagno. Così Pago si lascia andare a dei commenti “Chi mi dice che tra tre mesi non si ripropone sta crisi? Nessuno ha mai detto, e nemmeno io, che tu hai la colpa di questa confusione. La fiducia mia è quella di avere fiducia in una persona che magari domani ci ricade e io non voglio ripassare quello che ho passato. Non voglio stare più così male.“