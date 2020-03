Grande Fratello Vip, Ursula Bennardo: “Sossio la piccola Bianca è stata male”

Sossio Aruta è entrato nella casa del Grande Fratello Vip a reality già iniziato, integrando la mancanza di alcuni inquilini come Andrea Montovoli che ha abbandonato la casa. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne si è immediatamente inserito nel contesto, da subito ha interagito positivamente con tutti gli inquilini, ma questo non gli ha fatto dimenticare la sua Ursula Bennardo lasciata a casa con Bianca la bambina che hanno avuto lo scorso Autunno.

In questi giorni Ursula ha scritto una lettera a Sossio, missiva pubblicata sul settimanale DiPiù dove rivela al compagno quanto è dura gestire i figli e la piccola senza di lui, ma soprattutto gli confessa che Bianca è stata male, ha avuto una brutta bronchiolite che l’ha fatta molto preoccupare:

Dopo la tua partenza nostra figlia è stata poco bene di salute. Ha avuto la bronchiolite, una infezione che le ha provocato febbre, tosse, catarro e difficoltà respiratorie. In questo brutto periodo, ho avuto tanta paura per lei. L’ho fatta immediatamente visitare dal pediatra, che mi ha tranquilizzato, mi ha detto che si sarebbe velocemente ripresa”.

Ursula Bennardo: “Sossio hai ancora bisogno di noi?”

Ursula ha poi rivelato quanto le manca Sossio nella quotidianità, è una persona che l’aiuta molto nel gestire la casa e i figli ma soprattutto manca alla piccola Bianca che lo cerca sempre. Il messaggio dell’ex dama è sicuramente d’amore, spera che il compagno vada avanti nel reality il più possibile ma questo non esclude alcune sue insicurezze: ” Sossio, mi manchi. Abbiamo bisogno di te e tu, amore mio, dimmi sinceramente: hai ancora bisogno di noi?“.