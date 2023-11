Grave incidente a Milano: due morti e dieci feriti

Questa mattina è avvenuto un grave incidente a Milano, precisamente in viale Forlanini nel quale sono rimaste coinvolte 12 persone a bordo di tre auto.

Nella dinamica sono decedute due persone. Un ragazzo di 26 anni che si trovava alla guida di una delle auto e uno di 24 anni che è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale e poi deceduto.

Il tremendo scontro è avvenuto all’altezza di via Taverna dove si trova lo svincolo in direzione dell’aeroporto di Linate. Tre persone sono state portate in ospedale in codice giallo mentre altre hanno rifiutato il trasporto in ospedale per motivi ancora da chiarire.

Il 30enne che era alla guida del veicolo che ha causato l’incidente è risultato positivo all’alcol test e la Polizia locale di Milano sta conducendo accertamenti sui suoi documenti. Secondo quanto raccolto dall’ANSA l’uomo sarebbe un pregiudicato con precedenti.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo viaggiava a forte velocità su viale Forlanini verso la periferia dopo le 5 del mattino e ha tamponato un secondo veicolo, sul quale viaggiava una famiglia con a bordo anche una bambina di 8 anni, rimasta miracolosamente illesa.

La bambina e la sua famiglia sono riusciti a scendere dall’auto e a rifiugiarsi su un’altra corsia. Nel mentre è sopraggiunta in Viale Forlanini, a una velocità decisamente elevata, una terza auto all’interno della quale viaggiavano i due giovani che sono deceduti. Il mezzo si è scontrato con il veicolo dove viaggiava la famiglia che fortunatamente era vuoto.

Lo scontro ha portato alla morte sul colpo di uno dei due giovani mentre l’altro è deceduto dopo circa un’ora all’ospedale San Raffaele di Milano. All’interno della Peugeot dove viaggiavano i due ragazzi morti erano presenti 6 persone mentre l’autovettura era omologata per cinque. Le altre quattro persone si trovavano presumibilmente sui sedili posteriori, il gruppo stava rientrando a casa dopo un party di Halloween.