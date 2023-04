Grave incidente sulla A1: c’è un ferito

Grave incidente nella notte tra Pasqua e Pasquetta. Passata la mezzanotte di oggi 10 aprile, due veicoli si sono scontrati sul tratto milanese dell’autostrada A1, nello specifico fra le uscite per la Tangenziale Ovest e San Giuliano Milanese. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero 6 le persone coinvolte nello schianto, ed una di queste versa in gravi condizioni. Gli altri passeggeri, con età compresa tra i 16 ed i 35 anni, hanno riportato solo lievi ferite.

Sul posto sono presto intervenute le forze dell’odine e i soccorritori con tre ambulanze e un’automedica. Il passeggero più grave è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il tratto di strada in cui si è verificato lo scontro è stato chiuso per assicurare il pieno svolgimento in sicurezza delle attività di soccorso.

La nota di autostrade per l’Italia

- Advertisement -

“Entrata consigliata verso Milano: San Giuliano. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bivio Tangenziale Ovest/A1 sud su A50 Tangenziale Ovest Milano”, ha comunicato Autostrade per l’Italia. Il provvedimento ha provocato non pochi disagi per gli automobilisti e specialmente per coloro che avevano deciso di spostarsi per trascorrere le vacanze in Pasqua in un’altra zona. La polizia stradale di Novate ha provveduto ad effettuare tutti i rilievi, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati della rimozione dei veicoli dalla carreggiata.