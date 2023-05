Guardiola: “L’Inter può batterci”

Il 10 giugno si giocherà la finale di Champions, ma la partita tra Guardiola e Inzaghi è già cominciata, con il mister del City che prova a mettere pressione agli avversar attraverso le sue abili dichiarazioni.

Guardiola: cosa ha dichiarato sull’Inter?

Comincia così la lunga marcia verso la finale di Champions League. Una partita che si gioca non solo in campo ma anche in sala stampa. Il 10 giugno, data delle partite più importanti per Inter e Manchester City, è più vicino di quel che si pensi e arriverà in un baleno. Per Guardiola vincere la Coppa dalle grandi orecchie potrebbe voler dire aggiudicarsi il triplete. Lo stesso allenatore ha dichiarato che senza quella Coppa la squadra sarebbe incompleta. E da abile comunicatore quale egli è, ha già cominciando il match a distanza con Inzaghi. “Ho cominciato a guardare qualche minuto di Inter, qualche situazione, e sono davvero impressionato”, ha dichiarato.

“L’Inter può batterci”

“Mi hanno impressionato per quello che fanno”, ha dichiarato Guardiola a proposito della squadra di Inzaghi. Secondo il mister del City L’Inter avrebbe le carte in regola per vincere la tanto ambita finale. L’esperienza è una carta da non sottovalutare, così come la capacità dei nerazzurri nelle partite secche. Inzaghi non sarà certo a guardare e preparerà le contromosse necessarie a fermare il fluido giro palla degli avversari.