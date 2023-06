Guenda Goria affondo a Roberta Capua: “Perdere un figlio non è una notizia

Recentemente Roberta Capua ha rivelato d’aver subito un aborto. La conduttrice non aveva mai parlato della cosa, ritenendolo una fatto privato. La Capua ha poi spiegato che non ha mai voluto spettacolizzare il dolore solo per far parlare di lei: “Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati”. Le affermazioni dell’ex Miss Italia hanno urtato la sensibilità di Guenda Goria che recentemente ha reso noto di non potere avere figli in modo naturale.

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha pubblicato un posto dove affonda la conduttrice e trova le sue parole decisamente inappropriate: “Quasi a dire che perdere un figlio potrebbe essere una notizia “cavalcabile per la notorietà e la carriera. Vorrei dirle che raccontare la perdita di una gravidanza è una vergogna per tantissime donne e di certo non aiuta l’immagine brillante che siamo chiamate a mostrare al mondo: di donne, madri, moglie in carriera meravigliose”.

L’ex gieffina ha poi aggiunto: “Quindi, raccontare non è un male, anzi. Le donne cavalcano le storie d’amore con uomini famosi, le rose rosse e le vacanze da sogno. Se aprono il cuore e raccontano qualche dolore che poi viene ripreso, non penso debbano sentirsi in colpa per aver usato mezzucci per la notorietà.“

Guenda Goria: “Il riserbo è una scelta…furba”

La giovane Goria, evidentemente provata anche dal suo vissuto personale, e molto sensibile a certi temi ha poi sottolineato che spesso anche il riserbo è una scelta, ed è molto più furba di altre. Non sempre è una virtù. Per ora Roberta Capua non ha risposto alla pianista, ha evitato le polemiche ma è evidente che le sue parole sono state fraintese.

Le dichiarazioni di Roberta non erano un invito alle donne a non parlare dei loro dolori ma erano dirette a condannare alcuni presunti personaggi tv che cercano la fama spettacolarizzando il dolore.