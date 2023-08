Hai kg di troppo? Prova questi 4 outfit per nascondere pancia e fianchi. Prova l’illusione ottica

Avere qualche chilo di troppo non dovrebbe mai essere un motivo per sentirsi meno sicure di sé. La moda è un’arte che consente a ognuno di esprimere la propria personalità e stile, indipendentemente dalla forma del corpo.

Ecco quattro outfit eleganti e confortevoli che ti aiuteranno a sentirti al meglio e a nascondere pancia e fianchi, se questo è ciò che desideri.

- Advertisement -

Outfit 1: abbraccia l’eleganza con un vestito a matita

Photocredit depositphoto

Un classico vestito a matita è l’ideale per evidenziare le tue curve e distrarre l’attenzione da pancia e fianchi. Scegli un tessuto che si adatti bene al tuo corpo, magari con una leggera struttura che aiuti a modellare la figura. Che abbia un taglio leggermente più largo nella zona della pancia e dei fianchi, ma che si aderisca bene alle gambe. Questo aiuterà a nascondere le aree che desideri evidenziare meno, senza sacrificare lo stile del vestito. Puoi aggiungere un cinturone in vita.

Abbinalo a un paio di scarpe con tacco e accessori discreti, questo outfit creerà una linea slanciata che ti farà sentire sicura e affascinante.

- Advertisement -

Outfit 2: look casual chic con top svasato e jeans a vita alta

Photocredit depositphoto

Un top svasato e leggermente svolazzante è perfetto per nascondere la zona della pancia, mentre i jeans a vita alta aiuteranno a modellare i fianchi e a creare una silhouette armoniosa.

Opta per colori neutri e tessuti leggeri per un look casual chic. Completa il look con un paio di ballerine o sandali comodi e un accessorio che attiri l’attenzione verso l’alto, come degli orecchini vistosi.

Outfit 3: eleganza senza sforzo con una blusa A-Line e gonna

Photocredit depositphoto

Se desideri un outfit più formale ma allo stesso tempo comodo, una blusa A-line abbondante abbinata a una gonna a campana può essere la scelta perfetta. La blusa coprirà delicatamente la pancia, mentre la gonna a tubino snellirà la pancia.

Completate il look con un paio di tacchi alti e un bracciale elegante per un tocco di glamour.

Outfit 4: Bonus illusione ottica con il Look Monocromatico

Photocredit depositphoto

Se desideri creare un’illusione ottica che vi faccia sembrare più snelli, optate per un look monocromatico. Scegliete un colore che vi piaccia e indossatrlo dalla testa ai piedi. Questo trucco visivo aiuterà a creare una linea continua e allungata, che farà sembrare il vostro corpo più slanciato.

Per esempio, una camicia oversize dello stesso colore dei pantaloni o della gonna può creare un effetto di maggiore snellezza. Ricordate di aggiungere qualche accessorio per evitare che l’outfit risulti troppo monotono.

Questi outfit sono pensati per aiutare a valorizzare la propria bellezza e a sentirsi sicuri e a proprio agio, indipendentemente dai chilogrammi in eccesso.

La moda è un’opportunità per esprimere la propria personalità e sentirsi bene con se stessi, indipendentemente dalla forma del corpo. Questi 4 outfit offrono opzioni per ogni occasione, ricordate sempre che la vera fiducia risiede nella sicurezza che emani e nella consapevolezza della propria unicità.