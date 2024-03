L’arte dei contrasti: combinare trend classici e moderni

Nel mondo della moda, mescolare classico e moderno è diventato un vero must have per i fashionisti perché permette di creare look distintivi che catturano l’attenzione e riflettono la personalità unica di ognuno di noi. Ecco come combinare elementi retrò e moderni per creare outfit primaverili ed estivi che si distinguono.

Per lui: come apparire un gentiluomo moderno?

Che si tratti di un appartenente alla Generazione Z o di un uomo che ha appena superato i quarant’anni, combinare trend classici e moderni offre un’opportunità unica di esprimere la propria personalità attraverso la moda. Con un po’ di creatività e coraggio, è possibile creare outfit primaverili ed estivi che si distinguono per il loro equilibrio tra tradizione e innovazione, lasciando un’impressione duratura ovunque si vada. Per gli uomini che desiderano sfoggiare un look primaverile o estivo che unisca classe e modernità, niente batte l’eleganza del classico abbinamento camicia e pantaloni, con un tocco contemporaneo. Per esempio, si può optare per una camicia a righe o a quadri, abbinata a un paio di pantaloni chino dal taglio slim o crop. Per aggiungere un tocco di modernità, si possono indossare sneakers di pelle bianche o scarpe da ginnastica minimaliste. Un accessorio come un orologio dal design moderno o un bracciale in caucciù si possono rivelare come dettagli di stile che fanno la differenza.

Come veste la signora urban chic?

L’arte e la capacità di creare contrasti permette di sperimentare una vasta gamma di stili e tendenze, creando look che si distinguono per la loro originalità e raffinatezza. Per le donne che desiderano un look primaverile o estivo che riesca a combinare femminilità e modernità, c’è un’ampia scelta di opzioni da esplorare. Se si vuole optare per l’abbinamento di un capo classico con uno moderno, non si può non scegliere un abito a tubino nero, versatile e senza tempo, e abbinarlo a una giacca di jeans. In alternativa, si può sovrapporre al vestito anche una giacca in pelle oversize. La pelle è un materiale classico, ma l’oversize aggiunge un tocco di modernità e uno stile casual al look. È importante assicurarsi che la giacca abbia una linea strutturata per contrastare la semplicità del vestito. Si può completare l’outfit con sandali dal tacco a blocco, la declinazione più comoda di quello a spillo. Questa combinazione offre un mix elegante di elementi classici e casual, perfetto per un brunch con le amiche o una serata fuori. Per un tocco di originalità, si possono aggiungere accessori statement come una borsa a tracolla colorata o degli orecchini geometrici. Se si è in vena di fare shopping, prm.com/it è il posto ideale. Si tratta di un concept store in cui trovare una svariata gamma di brand e che unisce il mondo dello streetwear con capi di alta moda.

Come creare un look semplice, ma originale?

Per gli appassionati di moda, ci sono molte altre combinazioni di capi classici e moderni che possono essere adattati a diverse occasioni e personalità. Ad esempio, per l’uomo, una camicia di lino bianca, abbinata a un paio di pantaloni cargo e sandali sportivi crea un look fresco e casual per le giornate più calde. Per la donna, un blazer strutturato con bottoni metallici, indossato su una t-shirt grafica e jeans skinny offre un look più sofisticato ma contemporaneo, ideale per un aperitivo o una serata in città con le amiche.